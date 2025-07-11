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Саркофаг остался, а мощи таинственно исчезли: как умерла княгиня Ольга и где была похоронена

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Что известно о смерти княгини Ольги Новость обновлена 11 июля 2025, 11:28
Что известно о смерти княгини Ольги. Фото Колаж "Телеграфа"

Княгина Ольга прожила почти 80 лет

Княгиня Ольга, как и Ярослав Мудрый, вошла в историю как один из выдающихся правителей Киевской Руси. После гибели мужа Игоря она взяла в свои руки бразды правления и не только сохранила единство государства, но и провела ряд важных реформ.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни княгини Ольги. В летописях сегодняшняя дата, 11 июля, упоминается как день смерти великой святой равноапостольной Ольги.

Княгиня Ольга — интересные факты из ее жизни

Княгиня Ольга — не просто имя в истории, а символ мудрости, невероятной стойкости и государственной силы. Примерно в 903 году она стала женой князя Игоря, правителя Киевской Руси, и долгие годы оставалась его верной спутницей. Ольга отличалась твердым характером и острым умом, интересовалась делами управления, и это стало большим преимуществом для ее супруга — отправляясь в походы, он мог без опасений оставлять государственные заботы на плечах жены.

Княгиня Ольга
Княгиня Ольга

Однако в 945 году князь Игорь был жестоко убит древлянами, которые возмутились повторным сбором дани. Эта трагедия сильно повлияла на Ольгу, но она не подала виду, узнав о смерти мужа. Благодаря хитрости и стойкости, ей удалось отомстить древлянам. Сначала княгиня жестоко расправилась с послами, затем сожгла столицу древлян — Искоростень, и окончательно покорила мятежное племя.

Княгиня Ольга
Княгиня Ольга отомстила за смерть мужа

После гибели князя Игоря Ольга стала первой женщиной-правительницей в истории Киевской Руси. Ее правление было суровым, но справедливым. Княгине удалось упорядочить сборы дани и провести реформы, в частности ввести систему административных центров, а это позволило усилить контроль над регионами.

Княгиня Ольга
Ольга стала первой женщиной-правительницей в истории Киевской Руси

В середине 950-х годов княгиня приняла христианство, став первой из правящей династии, кто сделал такой шаг. Ольга приняла крещение в Константинополе, где, по преданию, на нее обратил внимание сам византийский император. Но Ольга оставалась до конца жизни верной своему погибшему мужу.

У княгини Ольги был один сын — Святослав. Однако он не разделял ее христианских взглядов и оставался язычником. Вскоре он стал править Киевом, но больше внимание удалял военным походам, а вот его мать продолжала вести внутренние дела.

Княгиня Ольга
Княгиня Ольга вместе с внуком провожает сына Святослава

У Святослава родился сын Владимир, который стал любимым внуком Ольги и именно он исполнил ее мечту — крестил Киевскую Русь.

На момент смерти, как сообщается в "Повесть временных лет", княгине Ольге было около 80 лет — по тем временам это был весьма почтенный возраст. Умерла она в Киеве, вероятно, от естественных причин. В последние годы жизни княгиня болела и практически не участвовала в управлении государством.

Княгиня Ольга
Княгиня Ольга приняла христианство и мечтала крестить Русь

Сына Ольга попросила, чтобы он похоронить ее по христианскому обряду, и князь исполнил ее волю. В 1007 году ее мощи перенесли в Церковь Десятинная – первую каменную церковь Руси, построенную позже ее внуком Владимиром.

Тело княгини Ольги осталось нетленным, в христианской традиции считается это признаком особой святости человека. Ее тело можно было наблюдать через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего христианина, а все прочие видели только гроб.

Саркофаг княгини Ольги
Саркофаг княгини Ольги

В XVI веке княгиню Ольгу причислили к лику святой равноапостольной. Такой чести в христианстве удостоились всего 5 женщин.

Однако после монгольского нашествия в 1240 году след могилы княгини Ольги был потерян. Ее мощи исчезли при загадочных обстоятельствах. Позднее был найден саркофаг, в котором, предположительно, находилось ее тело. Его обнаружили в Киевской Софии, но без останков. Саркофаг покрыт детализированной резьбой в византийском стиле, аналогичной той, что присутствует на мраморном саркофаге князя Ярослава Мудрого.

Саркофаг княгини Ольги
Мощи княгини Ольги бесследно пропали

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Великий крестил Русь не из любви к вере. Более того, он имел многочисленные гаремы, что противоречит христианской доктрине.

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#Саркофаг #Киевская Русь #Могила #Княгиня Ольга