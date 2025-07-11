Саркофаг остался, а мощи таинственно исчезли: как умерла княгиня Ольга и где была похоронена

Княгина Ольга прожила почти 80 лет

Княгиня Ольга, как и Ярослав Мудрый, вошла в историю как один из выдающихся правителей Киевской Руси. После гибели мужа Игоря она взяла в свои руки бразды правления и не только сохранила единство государства, но и провела ряд важных реформ.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни княгини Ольги. В летописях сегодняшняя дата, 11 июля, упоминается как день смерти великой святой равноапостольной Ольги.

Княгиня Ольга — интересные факты из ее жизни

Княгиня Ольга — не просто имя в истории, а символ мудрости, невероятной стойкости и государственной силы. Примерно в 903 году она стала женой князя Игоря, правителя Киевской Руси, и долгие годы оставалась его верной спутницей. Ольга отличалась твердым характером и острым умом, интересовалась делами управления, и это стало большим преимуществом для ее супруга — отправляясь в походы, он мог без опасений оставлять государственные заботы на плечах жены.

Княгиня Ольга

Однако в 945 году князь Игорь был жестоко убит древлянами, которые возмутились повторным сбором дани. Эта трагедия сильно повлияла на Ольгу, но она не подала виду, узнав о смерти мужа. Благодаря хитрости и стойкости, ей удалось отомстить древлянам. Сначала княгиня жестоко расправилась с послами, затем сожгла столицу древлян — Искоростень, и окончательно покорила мятежное племя.

Княгиня Ольга отомстила за смерть мужа

После гибели князя Игоря Ольга стала первой женщиной-правительницей в истории Киевской Руси. Ее правление было суровым, но справедливым. Княгине удалось упорядочить сборы дани и провести реформы, в частности ввести систему административных центров, а это позволило усилить контроль над регионами.

Ольга стала первой женщиной-правительницей в истории Киевской Руси

В середине 950-х годов княгиня приняла христианство, став первой из правящей династии, кто сделал такой шаг. Ольга приняла крещение в Константинополе, где, по преданию, на нее обратил внимание сам византийский император. Но Ольга оставалась до конца жизни верной своему погибшему мужу.

У княгини Ольги был один сын — Святослав. Однако он не разделял ее христианских взглядов и оставался язычником. Вскоре он стал править Киевом, но больше внимание удалял военным походам, а вот его мать продолжала вести внутренние дела.

Княгиня Ольга вместе с внуком провожает сына Святослава

У Святослава родился сын Владимир, который стал любимым внуком Ольги и именно он исполнил ее мечту — крестил Киевскую Русь.

На момент смерти, как сообщается в "Повесть временных лет", княгине Ольге было около 80 лет — по тем временам это был весьма почтенный возраст. Умерла она в Киеве, вероятно, от естественных причин. В последние годы жизни княгиня болела и практически не участвовала в управлении государством.

Княгиня Ольга приняла христианство и мечтала крестить Русь

Сына Ольга попросила, чтобы он похоронить ее по христианскому обряду, и князь исполнил ее волю. В 1007 году ее мощи перенесли в Церковь Десятинная – первую каменную церковь Руси, построенную позже ее внуком Владимиром.

Тело княгини Ольги осталось нетленным, в христианской традиции считается это признаком особой святости человека. Ее тело можно было наблюдать через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего христианина, а все прочие видели только гроб.

Саркофаг княгини Ольги

В XVI веке княгиню Ольгу причислили к лику святой равноапостольной. Такой чести в христианстве удостоились всего 5 женщин.

Однако после монгольского нашествия в 1240 году след могилы княгини Ольги был потерян. Ее мощи исчезли при загадочных обстоятельствах. Позднее был найден саркофаг, в котором, предположительно, находилось ее тело. Его обнаружили в Киевской Софии, но без останков. Саркофаг покрыт детализированной резьбой в византийском стиле, аналогичной той, что присутствует на мраморном саркофаге князя Ярослава Мудрого.

Мощи княгини Ольги бесследно пропали

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Великий крестил Русь не из любви к вере. Более того, он имел многочисленные гаремы, что противоречит христианской доктрине.