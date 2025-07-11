Легализация проституции на Украине? В полиции рассказали, что может измениться

Легализация не равна вседозволенности

Уже неоднократно поднимался вопрос легализации проституции в Украине, особенно с учетом евроинтеграционного курса государства. Но здесь есть тонкий предел, который люди должны понимать, ведь легализация не равна вседозволенности.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небытов в материале "Полиция за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях, — генерал Андрей Небытов".

"Учитывая евроинтеграционный курс Украины и практику стран ЕС мы прорабатываем возможность частичной депенализации (процесс уменьшения уголовной ответственности за определенные виды правонарушений — ред.) коммерческих секс-услуг, однако это должно быть сопряжено с четким и строгим механизмом их регулирования и контроля. Здесь не должно быть вседозволенности", — говорит генерал полиции.

Он объясняет, что проституция является основой для сексуальной эксплуатации и торговли людьми. К тому же часто контроль над предоставлением интимных услуг находится в руках организованной преступности.

"Отмечаю, что в рамках имплементации норм права ЕС уже готовятся изменения к нашему законодательству, которые внедряют принцип непривлечения к ответственности жертв торговли людьми. В нашем случае это касается лиц, которых трафикеры заставили предоставлять коммерческие секс-услуги", — резюмировал Небытов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нацполиции объяснили, может ли украинец, работавший на спецслужбы России и раскаявшийся, рассчитывать на непривлечение к ответственности.