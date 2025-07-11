Легалізація проституції в Україні? В поліції розповіли, що може змінитися

Легалізація не дорівнює вседозволеності

Вже неодноразово у суспільстві підіймалось питання легалізації проституції в Україні, особливо з врахуванням євроінтеграційного курсу держави. Але тут є тонка межа, яку люди повинні розуміти, адже легалізація не дорівнює вседозволеності.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов у матеріалі "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов".

"З огляду на євроінтеграційний курс України та практику країн ЄС ми опрацьовуємо можливість часткової депеналізації (процес зменшення кримінальної відповідальності за певні види правопорушень — ред.) комерційних секс-послуг, проте, це має бути поєднано з чітким і суворим механізмом їх регулювання і контролю. Тут не повинно бути вседозволеності", — каже генерал поліції.

Він пояснює, що проституція — підґрунтя для сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. До того ж доволі часто контроль над наданням інтимних послуг перебуває в руках організованої злочинності.

"Наголошую, що в межах імплементації норм права ЄС, вже готуються зміни до нашого законодавства, які впроваджують принцип непритягнення до відповідальності жертв торгівлі людьми. У нашому випадку це стосуватиметься осіб, яких трафікери примусили надавати комерційні секс-послуги", — резюмував Нєбитов.

Раніше "Телеграф" писав, що у Нацполіції пояснили, чи може українець, який працював на спецслужби Росії та розкаявся, розраховувати на непритягнення до відповідальності.