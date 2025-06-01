Индия впервые официально признала потерю самолетов в боях против Пакистана: как оправдывались

Индия признала потери, но количество утраченных самолетов не называет

Индия впервые официально признала сбитие собственных самолетов во время вооруженного противостояния с Пакистаном в мае. Однако в Индии отрицают данные пакистанской армии о шести сбитых истребителях – впрочем, точную цифру отказываются назвать.

О потерях воздушных сил Индии заявил начальник Объединенного штаба вооруженных сил Индии Анил Чаухан в интервью Bloomberg. Пакистан утверждал, что сбил индийские истребители Су-30МКИ и МиГ-29 российского производства, а также истребители Mirage и Rafale производства французской компании Dassault.

"Неважно, сколько самолетов было потеряно, важно – почему они были сбиты", – сказал Чаухан, комментируя вопрос потери истребителей во время боев.

Начальник штаба отказался говорить о том, сколько самолетов потеряла Индия во время боевых действий. По его мнению, важнее было то, что конфликт не достиг предела, за которым шла бы ядерная эскалация. Также Чаухан утверждал, что Индия смогла исправить тактические ошибки, допущенные в начале операции "Синдур" и возобновила авиаудары по Пакистану с большего расстояния уже через два дня после первой атаки.

Чаухан также добавил, что соблюдение перемирия зависит от действий Пакистана. Индия, мол, не заинтересована в боевых действиях в регионе и готова придерживаться прекращения огня.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в индийской части спорного штата Кашмир произошел теракт. Тогда боевики из группы "Фронт Сопротивления" убили 25 туристов — 24 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, в Исламабаде отрицали какую-либо связь с нападением. Вечером 29 апреля на границе начались масштабные боевые столкновения.

В ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по объектам на территории Пакистана. Согласно информации индийских военных, удары были нанесены в рамках "Операции Синдур", направленной на уничтожение инфраструктуры террористов. Пакистан со своей стороны заявил, что удары индийской авиации пришлись по гражданским и пообещал ответ на атаку. 10 мая конфликт резко обострился. Оба ядерных государства обменялись масштабными ударами, Пакистан заявил о начале военной операции против Индии.

Однако в тот же день Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, чему предшествовали ночные переговоры при посредничестве США. Обе стороны подтвердили договоренность, однако Индия предупредила, что в случае террористической атаки с пакистанской территории она оставляет за собой право на жесткий ответ. После этого боевые действия свелись к эпизодическим случаям нарушений режима прекращения огня.