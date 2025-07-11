"Контрольная закупка" копов на OnlyFans. Генерал полиции объяснил, что за этим стоит

Полицейским необходим инструмент получения доказательств в расследовании

Высмеять полицейских, которые проводят "контрольные закупки" на OnlyFans и отчитываются о "задержании женщин, распространяющих эротический контент" — несложно. Гораздо сложнее разобраться в том, что происходит в украинской индустрии видео для взрослых.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Нацполиции — начальник криминальной полиции генерал Андрей Небитов. Он объяснил, чем действительно занимаются копы.

Больше об этом читайте в публикации: "Полиция за то, чтобы у людей было оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях, — генерал Андрей Небытов".

Он напомнил, что одна из основных обязанностей полиции — это противодействие уголовным правонарушениям.

— Согласно Уголовному кодексу Украины, изготовление, сбыт или распространение порно является уголовным правонарушением (ст. 301 УКУ). И в контексте изложенного полицейские выполняют свои обязанности, нравится это кому-то или нет, — говорит заместитель председателя Нацпола.

По его словам, захейтить полицию за то, что она принуждает к выполнению действующих законов, много усилий не нужно.

— А можно пойти по другому пути и разобраться в деталях. Попробую объяснить. Оперативная закупка запрещенного контента — это разновидность контроля за совершением преступления, ее регламентирует статья 271 Уголовного процессуального кодекса. Если проще, то это инструмент получения улик в расследовании. И он не означает, что полицейский получает сексуальные услуги. Такое могут говорить только люди, которые не сведущие в Уголовном кодексе, уголовном процессуальном законодательстве и методологии проведения контроля за совершением преступления, — объясняет начальник криминальной полиции.

Он отметил, что в Украине разрешен именно эротический контент: работают стриптиз-клубы или специализированные магазины товаров сексуального назначения.

— Телевидение тоже дает доступ к эротическому контенту в условиях, предусмотренных Законом Украины "О медиа". Поэтому важно разделять "эротический контент" и "порно", потому что именно за порно сегодня предусмотрена ответственность, — подытожил генерал Небытов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что может измениться с легализацией проституции в Украине.