"Контрольна закупка" копів на OnlyFans. Генерал поліції пояснив, що за цим стоїть

Поліціянтам потрібен інструмент отримання доказів у розслідуванні

Висміяти поліціянтів, які проводять "контрольні закупки" на OnlyFans і звітують про "затримання жінок, які поширюють еротичний контент" — нескладно. Набагато складніше розібратися, що відбувається в українській індустрії відео для дорослих.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції генерал Андрій Нєбитов. Він пояснив, чим насправді займаються копи.

Більше про це читайте у публікації: "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов, — генерал Андрій Нєбитов".

Він нагадав, що один з основних обов’язків поліції — це протидія кримінальним правопорушенням.

— Відповідно до Кримінального кодексу України, виготовлення, збут чи розповсюдження порно є кримінальним правопорушенням (ст. 301 ККУ). І в контексті викладеного поліцейські виконують свої обов’язки, подобається це комусь чи ні , — каже заступник голови Нацполу.

За його словами, захейтити поліцію за те, що вона примушує до виконання чинних законів, багато зусиль не треба.

— А можна піти іншим шляхом і розібратись у деталях. Спробую пояснити. Оперативна закупка забороненого контенту — це різновид контролю за вчиненням злочину, її регламентує стаття 271 Кримінального процесуального кодексу. Якщо простіше, то це інструмент отримання доказів у розслідуванні. І вона не означає, що поліцейський отримує сексуальні послуги. Таке можуть казати лише люди, які не обізнані в Кримінальному кодексі, кримінальному процесуальному законодавстві та методології проведення контролю за вчиненням злочину, — пояснює начальник кримінальної поліції.

Він наголосив, що в Україні дозволений саме еротичний контент: працюють стриптиз-клуби або спеціалізовані магазини товарів сексуального призначення.

— Телебачення теж дає доступ до еротичного контенту за умов, передбачених Законом України "Про медіа". Тому важливо розділяти "еротичний контент" та "порно", бо саме за порно сьогодні передбачена відповідальність, — підсумував генерал Нєбитов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що може змінитися з легалізацією проституції в Україні.