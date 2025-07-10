Журналиста Богдана Буткевича уволили из ГУР и принудительно мобилизовали после критики Безуглой – жена

По ее словам, бывшие коллеги Буткевича не скрывают, что это было сделано, поскольку было "прямое указание Банковой"

Украинского телеведущего и журналиста Богдана Буткевича принудительно мобилизовали, уволив перед этим из Главного управления разведки Минобороны Украины и, несмотря на ограничения по состоянию здоровья, вернув ему статус военнообязанного. Перед этим Буткевич активно критиковал "внефракционную" народную депутатку Марьяну Безуглую.

Об этом написала супруга Буткевича, Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, последние годы Буткевич внештатно выполнял некоторые проекты для ГУР МО – причем очень успешно и "на территории врага". Сейчас его главному проекту, скорее всего, придет конец.

Буткевич, по словам его супруги, сам принял решение о таком сотрудничестве. Уклоняться от военной службы он не планировал, но у Буткевича есть несколько болезней глаз, которые ограничивают его пригодность к "классической" военной службе. Именно поэтому при прохождении ВЛК он не принял предложение "вообще списать", а попросил сделать его ограниченно пригодным, чтобы можно было служить в ГУР. Все документы у журналиста были в полном порядке.

"Впрочем, он позволил себе критику Марьяны Безуглой, потому что руководству ГУР прилетело по шапке сразу после поста Буткевича. Буквально вчера ГУР прекратил сотрудничество с Богданом, а сегодня его уволили задним числом, более того, вернули статус военнообязанного в "Резерве" и сразу же закинули в розыск… Он пошел в наше территориальное ТЦК уточнить новый статус. И здесь его увезли на пункт сбора ДВРЗ. И даже собираются отправить в учебный центр "Десна!", — написала она.

По ее словам, бывшие коллеги Буткевича не скрывают, что это было сделано, поскольку было "прямое указание Банковой". К тому же сама Данилюк-Ярмолаева в отъезде, дома остались собаки, а журналисту даже не дали собрать вещи.

"Еще раз. Мы с мужем никогда не скрывались от ответственности, поддерживали армию и активно делали все для наших топ-бригад, ключевых аэродромов и ПВО. Я в ах*е от еб*чего свинства, когда человека, который не прятался от армии — по указанию Банковой делают конченым уклонистом и долбо**бом. Более того, это было сделано специально в момент, когда меня не было дома. И когда добраться займет два дня!", — добавила она.

Сама Безуглая уже прокомментировала ситуацию, отметив, что якобы не подозревает, кто такой Буткевич. Более того, почему-то она обвинила в "наезде" на нее партию "Евросолидарность" — возможно, потому, что несколько нардепов выпустили сообщения в поддержку Буткевича.

"Евросолидарность обвиняет меня (!), что я бусифицировала (!) какого-то ограниченно подходящего Богдана Буткевича после того, как он выпустил сюжет против меня; и что этот Буткевич точно ограниченно пригоден, в очках, ему нельзя и вообще был в спецслужбах, а его МОБИЛИЗИРОВАЛ ТЦК, и ЭТО ТОЧНО БЕЗУГЛАЯ… Вы переели грибов Железняка?", – написала она.

Отметим, Безуглая очень регулярно попадает в разные скандалы. Так, недавно она набросилась на экс-главкома Валерия Залужного. Безуглая довольно недвусмысленно поздравила генерала с днем рождения, чем возмутила сеть.

До этого она наехала на фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю, квартира которого была разрушена в результате российской атаки. Депутат обвинила артиста в фейковой службе, а потерю квартиры назвала "кармой" для певца. После этого Тополя объявил о сборе Безуглой на психиатра.

В то же время в сети это сообщение изрядно разозлило украинцев. Большинство до сих пор не понимает, почему народной избраннице подобные высказывания и обвинения сходят с рук. Особенно учитывая то, что она назвала гибель мужчины в Киеве во время атаки РФ "кармой", потому что он не служил, а учился в университете.