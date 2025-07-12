Бюстгалтер — это у немцев. Как интересно можно назвать этот предмет одежды на украинском

Селяне сравнивали бюстгалтер с хозяйственным орудием, поддерживающим предметы

Слово "бюстгалтер", заимствованное из немецкой и международной лексики, уже давно стало привычным в повседневном украинском языке. Однако вопрос, как правильно и естественно назвать этот предмет женской одежды на украинском языке, до сих пор вызывает дискуссии среди языковедов и пользователей языка.

На сайте "Словотвір" предложили множество вариантов. В советское время в разных словарях и лексиконах предлагались альтернативные украинские варианты.

В частности, в "Словаре иноязычных слов и терминов" Павла Штепы (1977 год) бюстгалтер переводили как "нагрудница" — слово, что буквально означает "предмет на груди".

Селяне употребляли слово "подперсник" или "нарытник", сравнивая бюстгалтер с хозяйственными принадлежностями, что подпоясывает или поддерживает что-то.

Существуют также другие предложения — "наперси", "нагрудки", "нагрудники" — все они происходят от основы "перса" (женская грудь). Например, "наперси" — это форма с двойной, присущей украинскому языку, подтверждающая глубокие корни слова.

Бюстгальтер

Слово "персник" и "персонос" также встречаются в отдельных региональных говорах, а "грудетрим" — более современный неологизм, акцентирующий на функции элемента одежды.

Некоторые языковеды отмечают, что множество "держиперса", подобно слову "ножницы", может быть интересной формой для обозначения бюстгалтера.

Отметим, что традиционное украинское название "персы" когда-то означало именно женскую грудь, и эта лексическая основа легла в основу нескольких предложенных названий.

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