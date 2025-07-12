Бюстгалтер — то в німців. Як цікаво можна назвати цей предмет одягу українською

Селяни порівнювали бюстгалтер із господарським знаряддям, яке підтримує предмети

Слово "бюстгалтер", запозичене з німецької та міжнародної лексики, вже давно стало звичним у повсякденній українській мові. Однак питання, як правильно та природно назвати цей предмет жіночого одягу українською, досі викликає дискусії серед мовознавців і користувачів мови.

На сайті "Словотвір" запропонували безліч варіантів. За радянських часів у різних словниках і лексиконах пропонувалися альтернативні українські варіанти.

Зокрема, у "Словнику чужомовних слів і термінів" Павла Штепи (1977 рік) бюстгалтер перекладали як "нагрудниця" — слово, що буквально означає "предмет на грудях".

Селяни вживали слово "підперсник" або "наритник", порівнюючи бюстгалтер із господарським приладдям, що підперезує чи підтримує щось.

Існують також інші пропозиції — "наперсі", "нагрудиці", "нагрудник" — всі вони походять від основи "перса" (жіночі груди). Наприклад, "наперсі" — це форма з двоїною, притаманною українській мові, що підтверджує глибоке коріння слова.

Бюстгалтер

Слово "персник" і "персонос" також зустрічаються в окремих регіональних говірках, а "грудетрим" — більш сучасний неологізм, який акцентує на функції елементу одягу.

Деякі мовознавці наголошують, що множина "держиперса", подібно до слова "ножиці", може бути цікавою формою для позначення бюстгалтера.

Зазначимо, що традиційна українська назва "пе́рси" колись означала саме жіночі груди, і ця лексична основа лягла в основу кількох запропонованих назв.

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