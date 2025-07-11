Только не бомж: как назвать бездомного на украинском языке

Существует множество вариантов

Украинский язык очень богат и красочен. Практически каждое слово можно перевести с русского, используя несколько вариантов с разными оттенками. Изучение родного языка обогащает речь, делает ее меткой и насыщенной.

"Телеграф" разбирался, как на украинском можно назвать бомжа, то есть человека без определенного места жительства. Вы не поверите, сколько интересных слов могут его заменить.

Самым распространенным является слово "безхатько" – человек, у которого нет "хаты", то есть дома. Близкими вариантами являются "безхатченко" и "безхатник".

Также часто говорят "безпритульний" – человек, у которого не приюта. Есть еще несколько похожих слов, которые в наше время используются реже: "безпритулець", "безпритула".

В отношении человека без определенного места жительства можно использовать слова "бездомівник" или "бездомок".

Кроме того, бомжа можно назвать "волоцюга" или "забро́да". Оба этих слова переводятся на русский язык как бродяга.

А красочное "неприти́ка" сегодня почти невозможно услышать. Означает то же самое – бездомный, бродяга, буквально человек, которому некуда приткнуться.

В наше время даже не все носители языка знают аутентичное "галайда", которое можно перевести как скиталец или бездомный. Это сложное слово, образованное из наречия "гала́", означающего до конца, далеко, и формы причастия "йда" – идущий.

Ранее мы рассказали, как правильно пожелать хороших выходных на украинском языке. Существует множество вариантов, как сделать это красиво и естественно.