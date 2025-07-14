Центр Хмельницкого может затопить. Под угрозой дома и легендарный вещевой рынок (фото, видео)

Произойти это может уже совсем скоро

Часть центра города Хмельницкого может оказаться под водой уже во время ближайших сильных дождей.

Причиной этого является переполненное Шаровецкое водохранилище. Наполненное водой Царское озеро (другое название водохранилища) создает угрозу жилым домам у реки Плоской. Об опасности предупреждает общественная организация "Реки Хмельнитчины".

Для выполнения противопаводковых функций оно должно быть пустым, но сейчас водоем переполнен. Эксперты планируют детально моделировать распространение подтопления при сильных дождях. Если хлынут мощные осадки, у воды не будет куда отходить и может затопить прилегающие территории.

" Казалось бы, накопившаяся в прудах вода это хорошо… Но "рыбные барыги" привыкли работать следующим образом: вместо того, чтобы потихоньку спускать воду в жаркие и маловодные месяцы (июль, август), они спускают воду только осенью, чтобы выловить рыбу", — говорят общественные активисты.

Царское озеро

Теоретически под угрозой может оказаться не только жилищный сектор, но и знаковый для города легендарный Хмельницкий вещевой рынок. Он расположен недалеко от зоны возможного подтопления.

Легендарный рынок в Хмельницком умирает

Как выглядит Царское озеро

Шаровецкое водохранилище, известное местным жителям как Царское озеро, расположено в западной части города. Водоем должен выполнять функцию защиты от наводнений путем приема избыточной воды во время ливней.

Жилая застройка вокруг Царского озера

Царское озеро Хмельницкий

Как выглядит Царское озеро в Хмельницком

Напомним, недавно по Украине пронеслись страшные ливни, которые затопили часть западных областей Украины. Они нанесли значительный ущерб людям и домохозяйствам.