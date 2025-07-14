Там не ездят джипы с музыкой: где идеальное озеро для любования закарпатскими пейзажами

Здесь совсем немного туристов, чувствуется тишина и гармония

Недалеко от вершины Трояска, на высоте около 1487 м над уровнем моря, среди безлесного хребта Свидовец, скрывается одно из самых маленьких, но живописных каровых озер Закарпатья – Апшинец. По размерам – примерно 1,2 га, глубина достигает 3,3 м.

Этот ледниковый водоем практически не прогревается летом – температура воды едва достигает +12…+13 °C. "Телеграф" решил рассказать об этом сказочном и малоизвестном месте.

Дно ровное, местами илистое, с обеих сторон — валуны. В воде обитают только микроскопические ракообразные, а рыбы практически нет: озеро полностью покрывается льдом зимой.

Водоем питается ручьями и служит источником реки Апшинец – притока Черной Тисы. Сам Апшинский заказник размером 105 га охраняет местную флору и фауну: ели, редкие цветы, карпатских оленей, косуль, куниц, сов и сапсанов.

Озеро Апшинец расположено на высокогорье Карпат.

Что там делать

Возле водоема можно стать лагерем. Ровные участки как будто сделаны специально для этого. Рядом расположен лес, поэтому проблем с дровами не будет. Также недалеко есть выход к ручью для воды.

Здесь совсем немного туристов, чувствуется абсолютная тишина и гармония: почти никто не ездит на джипах с музыкой, как это практикуют у озера Догяска. Вокруг только ветры Свидовца, камни и тишина.

Это место идеально подходит для любования закарпатскими пейзажами и классных фотосессий. От Апшинца одновременно видны горы Свидовца и Горган.

Что касается купания, из-за низкой температуры воды не всем оно по силам, но иногда именно это и привлекает авантюристов.

Как добраться

Из "Ясини" (Черная Тиса): через горную долину Татул, далее – на гребень с вершины Котел, и вниз к озеру Апшинец (приблизительно 6–7 часов пешком). Альтернатива — арендовать вьючных лошадей

От Драгобрата: по возможности поймать УАЗ-66 или ГАЗ-66; вдоль гребня – легко узнаваемый спуск к водоему. Широкая тропинка – одна, потеряться трудно.

Озеро Апшинец на карте

Апшинец – это не попса, это о себе, о душе. Для тех, кто хочет быть в гармонии с горной тишиной и собственными мыслями.

Раньше мы рассказывали об озере Доброе на Волыни. В самом озере много рыбы, в том числе лещ, щука, карп, карась и окунь. Также здесь есть водоплавающие птицы, например, утки. На побережье озера находится пляж с причалом. Это место хорошо подойдет для отдыха и рыбалки посреди леса.