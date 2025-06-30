Харьков атаковал новый дрон России. Чем он опасен и как выглядит (фото)

Его скорость превышает 75 км/ч и не только

Россияне впервые атаковали Харьков новым дроном "Черника". В результате удара повреждено несколько автомобилей, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. По его словам, в течение недели Харьков атаковали не менее 16 раз, среди раненых есть ребенок.

"Чаще враг бил "Шахедами", но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", — говорится в сообщении.

Известно, что в результате этого удара повреждения получили несколько автомобилей в гаражном кооперативе. Всего за последние дни, по данным Терехова, пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. К счастью, погибших не было.

"Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушения подверглись как жилым домам, так и гражданским предприятиям", — добавил мэр Харькова.

Что известно о дроне

Дрон "Черника" — российский дрон-камикадзе, имеющий конструкцию типа "летающее крыло". Он похож по мощности боевой части на беспилотник "Молния", но имеет другую конструкцию. Этот БПЛА может нести боевую часть массой до 3,5 кг и способен лететь на крейсерской скорости 75 км/ч на расстояние до 80 км. Высота полета не превышает 1,5 км. Он имеет систему донаведения на цель, которая работает даже при подавлении сигнала.

Дрон "Черника"

Основные характеристики:

Тип: Летающее крыло, дрон-камикадзе.

Боевая часть: До 3,5 кг.

Крейсерская скорость: 75 км/ч.

Дальность: До 80 км.

Высота полета: 1,5 км.

Особенность: Система донаведения на цель.

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