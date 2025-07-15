"Сообразили" на троих. Кто и как поехал на конференцию в Риме от Кировоградской области

Это была четвертая Конференция по восстановлению Украины

Делегация Кировоградской области посетила конференцию URC-2025 в Риме. Это международная встреча, на которой обсуждались вопросы Международного участия в восстановлении Украины, и на ней было много украинских чиновников.

"Телеграф" направил информационный запрос в Кировоградскую ОВА. Мы хотели узнать, кто от Кировоградской ОВА поехал на URC-2025 в Риме, оформили ли поездку членов делегации как заграничную командировку и какая сумма была потрачена на эту поездку.

В ответе ОВА говорится, что поездка делегации была оформлена как заграничная командировка. Делегация Кировоградской ОВА состояла из трех человек:

Андрей Райкович – начальник Кировоградской ОВА, глава делегации

– начальник Кировоградской ОВА, глава делегации Валерия Фурманова – директор департамента агропромышленного развития Кировоградской ОВА

– директор департамента агропромышленного развития Кировоградской ОВА Вячеслав Дубровский – директор департамента экологии и природных ресурсов Кировоградской ОВА

Финансирование расходов, связанных с командировкой членов делегации, производилось за счет средств, предусмотренных в сметах на содержание соответствующих структурных подразделений ОВА.

Отмечается, что согласно постановлению Кабмина от 2011 года №98, суммы суточных расходов командировочных служащих в Италию составляют до 80 долларов в сутки. Максимальная сумма на съем жилья в сутки – не более 200 долларов.

Члены делегации самостоятельно разрабатывали маршрут, как добраться до Рима. Также они сами выбирали места жительства. Все документы, подтверждающие их расходы на это, чиновники должны предоставить установленным законом способом.

Однако на некоторые вопросы "Телеграфа" в Кировоградской ОВА не ответили. В частности, не назвали гостиницу, где проживала делегация и не уточнили стоимость проживания в номере.

Как сообщал "Телеграф", в правительстве Украины назревают большие кадровые перестановки. Планируется увольнение нескольких министров, среди которых Рустем Умеров и Оксен Лисовой.