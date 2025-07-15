Топорик для вырубки России: как мы можем запускать Tomahawk и какое оружие Трамп может дать еще быстрее

"Томагавки" могут стать одним из самых мощных дальнобойных оружий Украины

Дональд Трамп может передать Украине легендарные американские крылатые ракеты "Томагавк". Поставки пока отложены, но их могут предоставить позже по решению президента США.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Tomahawk, когда Украина может их получить и с помощью чего запускать.

Когда Путин сможет прочувствовать мощь "Томагавков"

По данным газеты Washington Post, которая раскрыла детали переговоров Трампа и Зеленского, вопрос предоставления "Томагавков" Киеву реально обсуждался. Однако сейчас эти ракеты исключены из списка поставок. В материале утверждается, что их могут предоставить позже, когда Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния на Россию.

Напомним, что 14 июля президент США сообщил о пакете военной помощи для Украины и дал Путину 50 дней на заключение мира. Если этого не произойдет, то Россию ждут санкции. Логично предположить, что в случае нарушения дедлайна Путиным Трамп также может прибегнуть и к поставкам этих крылатых ракет.

Что может Tomahawk

Томагавк

Tomahawk – это многоцелевая крылатая ракета, являющаяся неотъемлемой частью ударной мощности ВМС США. Его низкоуровневый полет и высокая точность делают его идеальным оружием для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО.

Ракета "Томагавк" имеет долгую историю и множество модификаций. Самая современная из них Block VI (ранее Block V). Приблизительные (варьируются от модификаций) характеристики ракеты Tomahawk выглядят следующим образом:

тип – дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;

длина – 5,55 м без бустера;

диаметр – 0,52 м;

вес без ускорителя – около 1315 кг;

дальность полета – 1250-2500 км (в различных модификациях);

боевая часть – фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модифиакций, до 454 кг ;

– фугасная, ядерная, кассетная, весом, в зависимости от модифиакций, ; системы наведения – инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.

точность (в зависимости от модификации) от 80 до 5 метров.

Одним из немаловажных достоинств крылатых ракет Tamahawk является их массовость. По данным из открытых источников, их сделали уже более 7 тысяч единиц и производство продолжается.

С чего можно запустить Tomahawk

"Томагавк" — это оружие военно-морских сил США и, очевидно, основной платформой для её запуска является флот, который у Украины, в настоящее время не действует. Однако на самом деле эти крылатые ракеты уже давно являются универсальным и их можно запускать способами, которые подойдут и для ВСУ.

Способы запуска Tomahawk: с подводных лодок и кораблей, наземных платформ и самолетов.

Существующие американские платформы для наземных пусков:

Typhoon

Американская армия уже имеет (правда в небольшом количестве) различные наземные платформы для запуска Tomahawk. Одной из самых популярных является Typhon, показанным в 2023 году. Их покупку, к слову, в этом месяце запросила Германия.

Мобильная ракетная система Typhon — это современная наземная платформа, разработанная армией США для запуска ракет средней дальности. Она способна использовать крылатые ракеты Tomahawk, имеющие дальность ~ 2000 километров, а также ракеты SM-6, которые могут поражать как воздушные, так и наземные цели на расстоянии примерно 500 километров. Система базируется на шасси грузовика и включает пусковые установки, командный пункт и транспортно-зарядные машины.

Пусковая установка Typhon

По данным СМИ, система Typhon уже развернута на Филиппинах, а в 2026 году планируется ее размещение в Европе — в рамках усиления оборонной группировки НАТО.

Но есть еще более экстравагантный и неожиданный вариант — пусковая установка на броневике.

В 2023 году в США представили пусковую установку под названием Long Range Fires Launcher (LRFL). Её главным достоинством является невероятная компактность и мобильность — контейнер для запуска установлен на броневик на базе JLTV. А еще интересно, что эта система беспилотная.

LRFL

В отличие от Typhon такая установка может запускать только "Томагавки".

LRFL

Это новое оружие и в планах США до 2030 года вооружиться батальоном таких систем. Но в ней в первую очередь Украину может привлечь не сама беспилотная система, а компактная пусковая установка.

Запускать "Томагавки" можно и с самолетов.

Также возможно использование истребителей, которые уже есть в Украине.

Какая техника уже есть у Украины для запуска этих ракет

"Телеграф" поинтересовался у авиаэкспорта Валерия Романенко о том, какой из самолетов, которые есть в Воздушных сил, можно было бы использовать для запуска "Томагавков".

По его слова, под такие нужды может подойти бомбардировщик Су-24.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" ~1500 кг и корневой пилон этого самолета как раз может выдержать такую нагрузку", — объяснил эксперт.

Также, добавляет эксперт, если исходить из грузоподъемности, нести такие ракеты может и F-16.

Однако, стоит отметить, что оба самолета изначально не совместимы с таким оружием. Под работу с ракетами Strom Shadow инженерам пришлось модернизировать наши Су-24.

Есть вариант получше

Однако "Томагавки", отмечает Романенко, не единственное дальнобойное оружие, которое может получить Украине. Куда более реалистичным вариантом он считает передачу крылатых ракет JASSM. К слову, о том, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине таких ракет уже пишут западные СМИ. При этом под них уже сразу подходят самолеты F-16, которые есть у ВСУ.

"JASSM, по полуофициальной информации, уже, вероятно, обсуждают. "Томагавки" вряд ли Украине получит в ближайшей перспективе, а вот JASSM нам пока хватит", — считает он.

Что такое AGM-158 JASSM

Крылатая ракета авиационного базирования AGM-158 JASSM появилась в 2003 году. Ее дальность – 370 км в базовой версии. Дальнейшие модернизации увеличили дальность в 900 км – для AGM-158B JASSM-ER, производимого с 2014 года. Они имеют общий вес проникающей боевой части – 450 кг. Это позволяет пробить землю на глубину до 24 метров и железобетонную плиту до 2 метров толщины, что делает ее весьма эффективной против бункеров.

Ракета предназначена для поражения сильно защищенных высокоприоритетных целей противника глубоко в тылу противника. Наводка осуществляется по GPS, а на конечной траектории ракета использует и тепловизионную головку самонаведения, что повышает точность и позволяет избегать РЭБ. Эта ракета не является дефицитом и стоит на вооружении не только в США, но и у союзников – Великобритании, Финляндии, Польши, Австралии.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если через 50 дней Россия не уйдет из Украины.