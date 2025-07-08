"С барского плеча": США передадут Украине ракеты для Patriot, но есть нюанс

Помощи, которую Штаты согласовали, хватит на критически малый промежуток времени

Президент США Дональд Трамп после нескольких дней консультаций с советниками и лидерами других стран решил отправить Украине оборонное вооружение, в том числе ракеты в зенитно-ракетные комплексы Patriot. До этого администрация Трампа приостановила поставки оружия для просмотра внутренних запасов.

Об этом сообщило издание Axios. В понедельник Трамп заявил журналистам во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху:

"Мы должны отправить больше оружия в Украину. Оборонного оружия — им нужно защищаться", — заявил тогда президент США. Согласно заявлению Пентагона, сделанному позже того же дня, США передадут дополнительное оборонное вооружение, чтобы помочь украинцам удержать оборону на фоне обсуждения продолжительного мира. В то же время, Трамп и его команда не желают слишком активно уменьшать американские запасы Patriot и настаивают, чтобы европейские союзники активнее участвовали в поставках вооружения.

Задержка поставок и поиск альтернатив

Изменение позиции Трампа стало очевидным после телефонного разговора с Владимиром Зеленским в пятницу, которую обе стороны назвали лучшей с начала его каденции. По словам источников, Трамп пообещал отправить 10 ракет Patriot – меньше, чем планировалось – и предложил искать другие источники снабжения.

В канун разговора канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США с просьбой разблокировать поставки перехватчиков, а также предложил, чтобы Германия закупила батареи Patriot в США и передала их Украине.

По информации Axios, Трамп предложил другой вариант: Германия могла бы передать одну из своих имеющихся батарей ЗРК Patriot. Окончательного согласия стороны не добились, но переговоры между Вашингтоном и Берлином продолжаются.

Важно заметить, что в случае с возобновлением поставки американской военной помощи, речь идет не о полноценных системах Patriot, а лишь о ракетах-перехватчиках к ним. По данным американских СМИ, до приостановки поставок Украине планировалось передать около 30 таких ракет – они уже находились в Польше. В том же запасе было и 252 ракеты для пусковых установок HIMARS, а также другие боеприпасы.

Ситуацию прокомментировал украинский блоггер и бизнесмен Роман Шрайк. "Затормозили в Польше 30 ракет для Петриота, которые ехали в Украину, а теперь с барского плеча дают 10. Я так понимаю, с этих 30", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Шрайка, ситуация выглядит как политическое шоу: "Пока похоже на цирк, но наблюдаем дальше". Как заметил он, программа не ограничивается партией из 30 перехватчиков, задержанной в Польше, – речь идет о значительно больших объемах военной помощи, которые до сих пор не дошли до Украины.

"Я надеюсь, все понимают, что дело не в задержанных в Польше 30 перехватчиков. Это просто одна из подъезжавших к украинской границе партий", — написал он. Шрайк подчеркнул, что США не поставили в Украину оружия на сумму от 20 до 30 миллиардов долларов. Часть помощи задержана на складах в рамках программы PDA, кое-что находится в производстве, а еще примерно на 10 миллиардов долларов – даже не заказано. Речь идет о значительной "куче оружия, с помощью которого можно воевать года 2-3": сотни ракет до Patriot, тысячи до HIMARS, более миллиона снарядов и многое другое.

Проблема истощенных запасов

Страны-члены НАТО все чаще выражают беспокойство из-за того, что запасы боеприпасов, в частности перехватчиков, иссякают быстрее, чем их успевают производить. "Получить ракету Patriot — это не как зайти в Walmart и взять 10 со стеллажа ", — отметил один из советников Трампа изданию "Axios".

Количество ракет, которые ежегодно производят для систем Patriot ведущие оборонные компании США – Raytheon Technologies и Lockheed Martin – значительно уступает потенциальному арсеналу России. Это создает серьезный вызов для противовоздушной обороны в случае масштабных обстрелов со стороны РФ.

По его подсчетам, в 2025 году ожидается производство примерно 270-300 ракет типа PAC-2 GEM-T и 550 – PAC-3 MSE. Для европейских стран по этому объему будет доступно около 200-220 единиц PAC-2 и 200-250 PAC-3. В то же время Россия ежегодно выпускает от 700 до 1400 баллистических ракет только для комплексов "Искандер", не считая других ракет, таких как "Кинжал", "Циркон", "Оникс" или KN-23, полученные из КНДР.

По словам Хоффмана, для перехвата одного "Искандера" в среднем нужно две ракеты PAC-3 или три-четыре ракеты PAC-2. Это свидетельствует о значительном отставании западного военно-промышленного комплекса от российского, что может создать серьезные риски для обороны союзников в случае эскалации.

Армия США планирует вчетверо увеличить закупки ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot – с 3 376 до 13 773 единиц. Это предусмотрено в меморандуме Армейского совета по надзору за требованиями и потребует дополнительного финансирования в объеме $40,2 млрд. Средняя стоимость одной ракеты PAC-3 MSE составляет $3,87 млн.

Сколько всего ракет было передано Украине

В январе 2025 года американские военные перевезли около 90 ракет в систему противовоздушной обороны Patriot со складов в Израиле в Польшу. Оттуда боеприпасы должны быть доставлены в Украину, сообщало издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

Это стало самой большой поставкой вооружения с территории Израиля в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Как отмечает издание, речь идет именно об американском оружии, размещенном на израильских складах.

Украина уже получила несколько батареек ЗРК Patriot от международных партнеров, в частности:

Нидерланды передали по меньшей мере три пусковые установки,

Германия — один комплекс,

США предоставили как пусковые установки, так и ракеты, хотя точное количество официально не разглашается.

На какое время хватит помощи, которую все-таки решили передать

Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии " Телеграфу " отметил, что 10 ракет в систему Patriot — это минимальный объем, который, вероятно, хватит всего на одну атаку.

"Это по 1-2 ракеты на пусковую установку, а их в одном комплексе обычно 4-6. Полная загрузка одного комплекса составляет 16-24 ракеты", — пояснил он.

Богдан Долинце

Комментируя "Телеграфу" сообщение о вероятной передаче Украине 10 ракет-перехватчиков в систему Patriot, бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Иван Ступак заявил, что точных подтвержденных данных по количеству пока нет. "Я тоже видел эти цифры. Но по факту мы не знаем, что именно и когда поедет в Украину", — сказал он. По мнению Ступака, если речь идет действительно о 10 ракетах, этого критически недостаточно для украинских нужд.

"Это курам на смех. Если по две ракеты идут на один запуск, то это всего пять пусков. И все. Но, к сожалению, других вариантов у нас нет", — подчеркнул он.

Причина дефицита – ограниченные темпы производства и чрезмерная нагрузка на систему. "В мире где-то 250 комплексов Patriot. Если поделить общий годовой объем производства, выходит где-то по две ракеты на один комплекс в год. Это хорошо для Бельгии, например — две ракеты в этом году, две в следующем. И так можно потихоньку накопить. Но для нас, когда нам нужны действительно десятки ракет в месяц, это точно не удовлетворит".

Ступак также подчеркнул, что европейские страны должны развивать собственные средства противобаллистической обороны. "Европейцы должны делать свои аналоги Patriot, чтобы они могли сбивать баллистические ракеты, потому что европейские системы сбивают только крылатые ракеты, а до баллистики дотянуться не могут", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который может стать самым строгим с начала полномасштабной войны. По инициативе Франции, ограничения должны быть направлены прежде всего на нефтегазовый сектор — как один из главных источников доходов российского бюджета.