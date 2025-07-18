Умеров получил новую должность: Зеленский уже озвучил задачи

Умеров не стал послом в США, как некоторые предсказывали

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова. Он стал секретарем СНБО.

Соответствующий указ №496/2025 утром 18 июля появился на сайте главы государства. "Назначить УМЕРОВА Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

"Телеграф" писал, что Умерова могут отправить в СНБО, но до конца не было известно, на какую должность его назначат.

Обновлено. Владимир Зеленский прокомментировал назначение Умерова. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. Первое – продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности," говорится в сообщении.

Также Умеров в должности должен проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, укрепить формат технологической Ставки. Кроме того, от нового секретаря Зеленский ожидает реализации задерживаемого. Также Рустем Умеров будет работать над активизацией переговоров. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", — отметил президент.

Чем занимается секретарь СНБО на должности: обязанности

Организует подготовку заседаний СНБО, включая формирование повестки дня и обеспечение необходимыми материалами. Координирует работу между разными органами исполнительной власти по вопросам национальной безопасности и обороны.

Осуществляет текущий контроль за исполнением решений СНБО, вступивших в силу после утверждения указами Президента Украины, докладывает Президенту о состоянии их выполнения.

Организует работу аппарата СНБО и руководит его деятельностью. Координирует подготовку аналитических материалов, прогнозов и предложений по обеспечению национальной безопасности. Организует работу межведомственных рабочих групп и комиссий по вопросам, относящимся к компетенции СНБО. Обеспечивает подготовку проектов решений СНБО и их правовую экспертизу.

Секретарь СНБО также может возглавлять или участвовать в работе специальных комиссий по расследованию чрезвычайных ситуаций или угроз национальной безопасности.

Предшественники Рустема Умерова на должности

Пост секретаря СНБО был создан в 1994 году. За все это время ее занимали:

Горбулин Владимир Павлович (30 августа 1996 – 10 ноября 1999);

(30 августа 1996 – 10 ноября 1999); Марчук Евгений Кириллович (10 ноября 1999 — 25 июня 2003);

(10 ноября 1999 — 25 июня 2003); Радченко Владимир Иванович (2 сентября 2003 — 20 января 2005);

(2 сентября 2003 — 20 января 2005); Порошенко Петр Алексеевич (8 февраля — 8 сентября 2005);

(8 февраля — 8 сентября 2005); Кинах Анатолий Кириллович (27 сентября 2005 — 16 мая 2006);

(27 сентября 2005 — 16 мая 2006); и.о. Горбулин Владимир Павлович (24 мая — 10 октября 2006 года);

(24 мая — 10 октября 2006 года); Гайдук Виталий Анатольевич (10 октября 2006 — 12 мая 2007);

(10 октября 2006 — 12 мая 2007); Плющ Иван Степанович (12 мая — 26 ноября 2007);

(12 мая — 26 ноября 2007); Богатырева Раиса Васильевна (24 декабря 2007 — 14 февраля 2012);

(24 декабря 2007 — 14 февраля 2012); Клюев Андрей Петрович (14 февраля 2012 – 24 января 2014);

(14 февраля 2012 – 24 января 2014); Парубий Андрей Владимирович (27 февраля — 7 августа 2014 года);

(27 февраля — 7 августа 2014 года); Турчинов Александр Валентинович (15 декабря 2014 — 28 мая 2019);

(15 декабря 2014 — 28 мая 2019); Данилюк Александр Александрович (28 мая — 30 сентября 2019);

(28 мая — 30 сентября 2019); Данилов Алексей Мячеславович (3 октября 2019 – 26 марта 2024);

(3 октября 2019 – 26 марта 2024); Литвиненко Александр Валерьевич (26 марта 2024 — 18 июля 2025);

(26 марта 2024 — 18 июля 2025); Умеров Рустем Энверович (18 июля 2025 — до сих пор).

Ранее "Телеграф" также писал, что Совет уволил Шмыгаля и правительство. Полный список уволенных министров.