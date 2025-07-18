Умеров получил новую должность: Зеленский уже озвучил задачи
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Умеров не стал послом в США, как некоторые предсказывали
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова. Он стал секретарем СНБО.
Соответствующий указ №496/2025 утром 18 июля появился на сайте главы государства. "Назначить УМЕРОВА Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
"Телеграф" писал, что Умерова могут отправить в СНБО, но до конца не было известно, на какую должность его назначат.
Обновлено. Владимир Зеленский прокомментировал назначение Умерова. Об этом он написал в своих соцсетях.
"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. Первое – продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности," говорится в сообщении.
Также Умеров в должности должен проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, укрепить формат технологической Ставки. Кроме того, от нового секретаря Зеленский ожидает реализации задерживаемого. Также Рустем Умеров будет работать над активизацией переговоров. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", — отметил президент.
Чем занимается секретарь СНБО на должности: обязанности
Организует подготовку заседаний СНБО, включая формирование повестки дня и обеспечение необходимыми материалами. Координирует работу между разными органами исполнительной власти по вопросам национальной безопасности и обороны.
Осуществляет текущий контроль за исполнением решений СНБО, вступивших в силу после утверждения указами Президента Украины, докладывает Президенту о состоянии их выполнения.
Организует работу аппарата СНБО и руководит его деятельностью. Координирует подготовку аналитических материалов, прогнозов и предложений по обеспечению национальной безопасности. Организует работу межведомственных рабочих групп и комиссий по вопросам, относящимся к компетенции СНБО. Обеспечивает подготовку проектов решений СНБО и их правовую экспертизу.
Секретарь СНБО также может возглавлять или участвовать в работе специальных комиссий по расследованию чрезвычайных ситуаций или угроз национальной безопасности.
Предшественники Рустема Умерова на должности
Пост секретаря СНБО был создан в 1994 году. За все это время ее занимали:
- Горбулин Владимир Павлович (30 августа 1996 – 10 ноября 1999);
- Марчук Евгений Кириллович (10 ноября 1999 — 25 июня 2003);
- Радченко Владимир Иванович (2 сентября 2003 — 20 января 2005);
- Порошенко Петр Алексеевич (8 февраля — 8 сентября 2005);
- Кинах Анатолий Кириллович (27 сентября 2005 — 16 мая 2006);
- и.о. Горбулин Владимир Павлович (24 мая — 10 октября 2006 года);
- Гайдук Виталий Анатольевич (10 октября 2006 — 12 мая 2007);
- Плющ Иван Степанович (12 мая — 26 ноября 2007);
- Богатырева Раиса Васильевна (24 декабря 2007 — 14 февраля 2012);
- Клюев Андрей Петрович (14 февраля 2012 – 24 января 2014);
- Парубий Андрей Владимирович (27 февраля — 7 августа 2014 года);
- Турчинов Александр Валентинович (15 декабря 2014 — 28 мая 2019);
- Данилюк Александр Александрович (28 мая — 30 сентября 2019);
- Данилов Алексей Мячеславович (3 октября 2019 – 26 марта 2024);
- Литвиненко Александр Валерьевич (26 марта 2024 — 18 июля 2025);
- Умеров Рустем Энверович (18 июля 2025 — до сих пор).
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