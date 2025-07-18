Умєров отримав посаду у новому уряді: куди його призначив Зеленський (оновлено)

Умєров не став послом в США, як дехто передбачав

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова. Він став секретарем РНБО.

Відповідний указ №496/2025 вранці 18 липня з'явився на сайті глави держави."Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" писав, що Умєрова можуть відправити до РНБО, але до кінця не було відомо, на яку посаду його призначать.

Оновлено. Володимир Зеленський прокоментував призначення Умєрова. Про це він написав у своїх соцмережах.

"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах. Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", — йдеться у повідомленні.

Також Умєров на посаді має проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, зміцнити формат технологічної Ставки. Крім того, від нового секретаря Зеленський очікує реалізації того, що затримувалось. Також Рустем Умєров працюватиме над активізацією перемовин. "Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", — зазначив президент.

Чим займається секретар РНБО на посаді: обов'язки

Організовує підготовку засідань РНБО, включаючи формування порядку денного та забезпечення необхідними матеріалами. Координує роботу між різними органами виконавчої влади з питань національної безпеки і оборони.

Здійснює поточний контроль за виконанням рішень РНБО, які набули чинності після затвердження указами Президента України, доповідає Президенту про стан їх виконання.

Організовує роботу апарату РНБО та керує його діяльністю. Координує підготовку аналітичних матеріалів, прогнозів та пропозицій щодо забезпечення національної безпеки. Організовує роботу міжвідомчих робочих груп та комісій з питань, що належать до компетенції РНБО. Забезпечує підготовку проєктів рішень РНБО та їх правову експертизу.

Секретар РНБО також може очолювати або брати участь у роботі спеціальних комісій з розслідування надзвичайних ситуацій або загроз національній безпеці.

Попередники Рустема Умєрова на посаді

Посада секретаря РНБО була створена в 1994 році. За весь цей час її обіймали:

Горбулін Володимир Павлович (30 серпня 1996 — 10 листопада 1999);

(30 серпня 1996 — 10 листопада 1999); Марчук Євген Кирилович (10 листопада 1999 — 25 червня 2003);

(10 листопада 1999 — 25 червня 2003); Радченко Володимир Іванович (2 вересня 2003 — 20 січня 2005);

(2 вересня 2003 — 20 січня 2005); Порошенко Петро Олексійович (8 лютого — 8 вересня 2005);

(8 лютого — 8 вересня 2005); Кінах Анатолій Кирилович (27 вересня 2005 — 16 травня 2006);

(27 вересня 2005 — 16 травня 2006); т.в.о. Горбулін Володимир Павлович (24 травня — 10 жовтня 2006);

(24 травня — 10 жовтня 2006); Гайдук Віталій Анатолійович (10 жовтня 2006 — 12 травня 2007);

(10 жовтня 2006 — 12 травня 2007); Плющ Іван Степанович (12 травня — 26 листопада 2007);

(12 травня — 26 листопада 2007); Богатирьова Раїса Василівна (24 грудня 2007 — 14 лютого 2012);

(24 грудня 2007 — 14 лютого 2012); Клюєв Андрій Петрович (14 лютого 2012 — 24 січня 2014);

(14 лютого 2012 — 24 січня 2014); Парубій Андрій Володимирович (27 лютого — 7 серпня 2014);

(27 лютого — 7 серпня 2014); Турчинов Олександр Валентинович (15 грудня 2014 — 28 травня 2019);

(15 грудня 2014 — 28 травня 2019); Данилюк Олександр Олександрович (28 травня — 30 вересня 2019);

(28 травня — 30 вересня 2019); Данілов Олексій Мячеславович (3 жовтня 2019 — 26 березня 2024);

(3 жовтня 2019 — 26 березня 2024); Литвиненко Олександр Валерійович (26 березня 2024 — 18 липня 2025);

(26 березня 2024 — 18 липня 2025); Умєров Рустем Енверович (18 липня 2025 — дотепер).

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