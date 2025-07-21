Есть только три просьбы: новый министр обороны обратился к партнерам на Рамштайне

Еще несколько заявлений сделал главком Сырский

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился во время онлайн-заседания Рамштайна к партнерам с просьбой предоставить оружие и помощь. Главком ВСУ Александр Сырский поддержал это заявление.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", присутствовавший на заседании. Отмечается, что во встречах в формате Рамштайн принимают участие более 50 стран, включая страны НАТО, ЕС и другие союзники.

Заявления Шмыгаля

"Моя первая просьба - это срочная поставка американского оружия для Украины. Противовоздушная оборона, особенно системы Patriot и ракеты PAC-3, а также боеприпасы — критически важные для нас", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в ночь на 21 июля Россия в очередной раз ударила по Украине, и эта атака показывает, насколько стране нужны системы ПВО и оружие.

Шмыгаль и Умеров на Рамштайне 21 июля 2025

"Моя вторая просьба — это финансовая поддержка. Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть потребность в закупках нынешнего года. Это позволит нам изготовить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительные средства для ударов в глубоком тылу России", — сказал министр.

Его третьей просьбой была подготовка к 2026 году. Шмыгаль попросил партнеров предусмотреть средства для Украины в своих бюджетах на следующий год, ведь война России направлена не только на наше государство. Европа должна держаться вместе с Украиной.

Заявления Сырского

Главком ВСУ поблагодарил всех партнеров за поддержку и устойчивость, он призвал их не останавливаться и держаться бок о бок с Украиной.

Сырский на Рамштайне 21 июля 2025

"Я буду откровенным: без оружия, финансовой помощи, обучения наших защитников, гуманитарных проектов и всесторонней поддержки, которую вы оказываете Украине, нам было бы в тысячу раз труднее противостоять жестокой агрессии России (…). Нам все еще критически не хватает систем противовоздушной обороны и ракет к ним, дальнобойного оружия, эвакуационного оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, беспилотных систем и прочего. Я верю, что мы должны еще больше полагаться друг на друга, чтобы вместе добиться большего", — подчеркнул Сырский.

По его словам, совместными усилиями Украина вместе с партнерами может остановить российскую агрессию. Однако для этого нужна поддержка Запада и речь идет не только о защите гражданских, от недостатка оружия страдает и фронт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже 23-24 июля могут состояться переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле.