Огромные сомы в Украине — это мифы? Эксперт рассказала, есть ли такие особи в водоемах

Уже долгие годы ходят легенды о гигантских сомах в украинских реках

В украинских водоемах уже почти нет гигантских сомов, вес которых превышал бы 100 килограммов. Их, как правило, вылавливают в более мелком весе.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, вырастать до громадных размеров сомы буквально не успевают.

— То, что их вылавливают прицельно, например, здоровых сомов, это не окей. Они будут меньше, значит, — отметила собеседница.

При этом Куцоконь подчеркивает, что даже если бы сомы вырастали до, условно, 500 килограммов, то никакой угрозы они бы не представляли. То есть, на лодки, например, эта рыба не нападала бы.

Сом. Фото: Рexels

Еще несколько лет назад существовала история, что на Киевщине живет гигантский сом, который может нападать на людей. Кроме того, ходили легенды о 200-килограммовых чернобыльских сомах, и громадных сомах, которые якобы живут у Киевской ГЭС. А в детстве у некоторых и вовсе были страшилки, что гигантские сомы нападали на телят и собак, утаскивая их под воду.

— Я не то чтобы совсем не верю в такие случаи, но это преувеличенная угроза насчет сома. Почти нет, наверное, у нас сомов таких здоровых, — подчеркнула Куцоконь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из популярных рыб исчезает с прилавко в Украине. Юлия Куцоконь объяснила, в чем может быть причина такого явления.