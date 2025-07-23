Відразу після переговорів: Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото)

Додому повернулися тяжко хворі та поранені захисники

Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Всього у ході стамбульських домовленостей додому змогли повернутися понад 1000 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Раніше глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський говорив, що обмін 250 на 250 проходив на кордоні Білорусі.

"Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Усі отримають необхідну підтримку і медичну допомогу", — повідомив Зеленський.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також оприлюднив пару відео, на яких видно деяких зі звільнених військовослужбовців.

Як повідомлялося раніше, 23 липня відбувся третій раунд переговорів у Стамбулі. За підсумками зустрічі міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що було досягнуто нових домовленостей щодо обміну полоненими, серед яких будуть не лише військові, а й цивільні особи. Він зазначив, що всього до списку включено 1200 осіб, проте він не уточнив, чи входять до них військовослужбовці, яких сьогодні повернули додому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим закінчилися переговори у Стамбулі та які заяви зробили сторони.