Не хватает вышиванки и бандуры: памятник советскому солдату странно "декоммунизировали" на Ровенщине (фото)

В сети разгорелись нешуточные страсти из-за покраски мемориала

В селе Привольное Ровенской области приняли креативное решение относительно советского памятника местным жителям, погибшим в борьбе против немецких фашистов. Несмотря на то, что на мемориале изображен солдат под красными флагами, его не захотели сносить – просто перекрасили флаги.

Интернет-пользователи принялись оживленно обсуждать это событие. Высказывались разные мнения. "Телеграф" собрал комментарии по этому поводу в соцсетях.

Некоторые украинцы одобрили такой вариант, поскольку миллионы людей погибли от рук фашистов, а часть воевала в Красной армии. Другие возмутились тем, что флаги перекрасили, ведь именно под красными флагами солдаты шли в бой. Напомним, с 2015 года в Украине запрещены красные флаги с символикой СССР в соответствии с законом Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.

Люди так же высказывали противоположное мнение, назвав сам памятник наследием советской оккупации. По их мнению, местные власти ждут "советских СВО-солдат". В Facebook они обращались к Национальной полиции и Институту национальной памяти. К слову, часть интернет-пользователей вела себя агрессивно, отрицательно высказавшись обо всех жителях области, поскольку это не первое село, община которого отказывается снести советский мемориал, связанный со Второй мировой войной.

Комментаторы также обратились к едкой иронии, предложив "дорисовать" советскому солдату казацкие усы, вышиванку и бандуру.

Ранее мы рассказали, как выглядит могила героя Украины Василия Слипака спустя 9 лет после его гибели на фронте. Львовянин, который ушел со сцены, чтобы бороться за независимость Украины против российских оккупантов, погиб в бою от пули снайпера на 42 году жизни.