Бракує вишиванки та бандури: пам’ятник радянському солдату дивно "декомунізували" на Рівненщині (фото)

У мережі розгорілися неабиякі пристрасті через фарбування меморіалу

У селі Привільне Рівненської області прийняли креативне рішення щодо радянської пам’ятки місцевим жителям, які загинули у боротьбі проти німецьких фашистів.

Інтернет-користувачі почали жваво обговорювати цю подію. Висловлювалися різні думки. "Телеграф" зібрав коментарі з цього приводу у соцмережах.

Деякі українці схвалили такий варіант, оскільки мільйони людей загинули від рук фашистів, а частина воювала у Червоній армії. Інші обурилися, що прапори перефарбували, адже саме під червоними прапорами солдати йшли в бій. Нагадаємо, з 2015 року в Україні заборонено червоні прапори із символікою СРСР відповідно до закону Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Люди також висловлювали протилежну думку, назвавши сам пам’ятник спадщиною радянської окупації. На їхню думку, місцева влада чекає на "радянських СВО-солдат". У Facebook вони зверталися до Національної поліції та Інституту національної пам’яті. До речі, частина інтернет-користувачів поводилася агресивно, негативно висловившись про всіх жителів області, оскільки це не перше село, громада якого відмовляється знести радянський меморіал, пов’язаний із Другою світовою війною.

Коментатори також звернулися до їдкої іронії, запропонувавши "домалювати" радянському солдатові козацькі вуса, вишиванку та бандуру.

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