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Как выглядит памятник военному Александру Мациевскому, которого расстреляли россияне

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит памятник Герою Украины Александру Мациевскому
Как выглядит памятник Герою Украины Александру Мациевскому. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оккупанты убили военного в 2022 году

Александр Мациевский – украинский военный, который защищал Украину от врага. Его расстреляли российские военные за крик "Слава Украине!". В 2023 году Герою Украины установили памятник в Киеве. Ранее мы рассказывали, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

"Телеграф" расскажет, что известно об украинском защитнике и о памятнике, который ему посвятили.

Что известно об Александре Мациевском

Мациевский родился в 1980 году в Кишиневе в Молдавии. Учился в техникуме на электромонтажника. В 2008 году Александр переехал в Нежин вместе с семьей, где работал по специальности. В марте 2022 года Мациевский вступил в терроборону, которая защищала Черниговщину.

После учебы Александр стал сапером. Он выполнял задачи в районе Бахмута в Донецкой области. Через некоторое время подразделение было направлено в район Соледара. 30 декабря 2022 года защитника отправили вблизи села Красная Гора. Украинские военные отбивали атаку противника в течение 12 часов. Тогда связь с Мациевским и еще некоторыми бойцами утратилась.

Александр Мациевский
Александр Мациевский выполнял задания в Соледаре, фото из сети

В феврале 2023 тело Мациевского вернули домой, после чего его похоронили. Некоторое время неизвестно, при каких обстоятельствах погиб Александр. Однако в марте 2023 года в сети появилось видео с курящим безоружным военным. После слов "Слава Украине!" его расстреляли несколькими автоматными очередями.

Александр Мациевский военный
Россияне расстреляли Мациевского, фото "Рудана"

На видео заметно, что мужчина стоит в яме, так что, вероятно, ему сказали выкопать себе яму. Позже СБУ подтвердила, что казненным бойцом является именно Мациевский. После этого пользователи сети в Украине и мире начали распространять фотографии защитника с хештегом "Слава Украине!". В ВСУ заявили, что Россия в очередной раз нарушила нормы международного гуманитарного права и обычаи войны.

Памятник Александру Мациевскому

В декабре 2023 года ко Дню Вооруженных Сил Украины на территории историко-архитектурного музея "Киевская крепость" открыли памятник Мациевскому. Генеральный директор отметила, что люди должны помнить цену победы.

"Мы очень спешили, чтобы именно на эту дату открыть. Очень гордимся тем, что именно у нас открыли Символ несокрушимости. Это очень важно! Музей посещает очень много людей, среди которых — военные, студенты, дети, пожилые люди. Очень важно, чтобы мы помнили, какой ценой дается нам эта победа", — подчеркнула гендиректор.

Александр Мациевский памятник
Мациевскому установили памятник, фото "Укринформ"

На открытии были мать военного Прасковья Мациевска-Демчук и жена Юлия Мациевская. Памятник производили в течение 2 месяцев. Для этого использовали пластилин, глину, силикон и компьютерные технологии. Создатели пытались максимально точно передать взгляд Героя. Его воспроизвели таким же, как и на видео — в военной форме и с сигаретой во рту.

Александр Мациевский памятник в Киеве
Создатели воспроизвели взгляд Мациевского, фото "Укринформ"
Мациевский памятник
Мациевскому установили символический памятник, фото "Укринформ"

Ранее "Телеграф" рассказывал о могиле Героя Украины Павла "Сигла" Чайки. Он трагически погиб в ДТП.

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#Россияне #Расстрел #Александр Мациевский