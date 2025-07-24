Пляжи без людей и куча сорняков. Как Россия уничтожила курорт-легенду Азовского моря (видео)

Он в оккупации с 2022 года

Российская оккупация постепенно уничтожает немало курортов Азовского моря, среди которых и Бердянск. Этот легендарный город был захвачен Россией еще в 2022 году и с тех пор его постигнет упадок.

Об этом свидетельствует опубликованное в сети видео. На нем в глаза бросается не только отсутствие людей, а постепенное разрушение города.

На видео показаны не только море и пляж, но и центр Бердянска. К слову, людей в разгар летнего сезона здесь критически мало, хотя еще до полномасштабной войны курорт принимал тысячи туристов в течение года. На некоторых кадрах видно, что местные клумбы поросли травой и потеряли свою красоту.

Бердянск в оккупации

Пляжи курорта все больше превращаются в дикое побережье, которое мелеет и зарастает травой. Людей у моря достаточно мало, а те, что есть, в основном местные. В воду люди ходят неохотно, ведь там можно наткнуться не только на мины, но и на медуз и водоросли. К слову, их сезон уже начался, и Азовское море постепенно становится непригодным для купания на отдельных участках.

Кроме того, уже несколько лет подряд "местные власти" засыпают песок в фонтан Бердянской косы вместо воды. Точная причина такого решения не известна, но скорее дело не просто в поломке системы, а в том, что нет воды для фонтана или ресурса для его работы.

Напомним, недавно в сети появились свежие кадры из Белосарайской косы на Азовском море. Этот курорт тоже находится в оккупации с 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российская оккупация уничтожила курорт на Арабатской стрелке.