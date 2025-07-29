Дальше – на Европу? Саранча уже пролетела всю Украину и добралась до западных областей (видео)

Насколько еще продвинется саранча - сложно прогнозировать, это будет зависеть от погоды, от ветров и не только

Значительную активизацию саранчи фиксируют в южных регионах, однако случаи встреч с этим насекомых уже были и в западной части страны. Например, во Львовской области заметили этих вредителей — их занесло туда ветром или с транспортными средствами.

Об этом сообщает директор Львовского областного эколого-натуралистического центра Игорь Антахович, пишет "Суспільне". По его словам, нашествия саранчи в южных областях происходят примерно раз в 10-12 лет, но в последние годы эти случаи участились.

"Саранча — это насекомое, которое для Херсонщины, Николаевщины, Одесщины вполне обычно. И время от времени такие всплески численности происходят, где-то примерно раз в 10-12 лет. За последние годы случаи участились, потому что это связано с потеплением климата и тем, что зимы стали более теплыми. осеннее поколение откладывает яйца в почву и эти яйца перезимовывают", — отметил Игорь Антахович.

Он добавил, что весной из яиц рождаются молодые особи и растут, питаются и размножаются. Поэтому, соответственно, в связи с потеплением зим больше яиц перезимовывает и большее количество особей на следующую весну может размножаться.

"Второй фактор, который приводит к таким вот всплескам численности — это, собственно, военные действия на юге Украины, где есть часть полей и почв, подходящих им для размножения. Подходит, собственно, легкая песчаная или торфяная почва, куда они могут откладывать яйца", — пояснил Игорь Антахович.

Саранча является летающим насекомым, но в основном оно планирует. То есть, не с махами крыльев поддерживается в воздухе, а делает несколько махов и поднимается на определенную высоту, после чего его подхватывает ветер. Самостоятельно вредитель может переместиться на несколько ветров. Если при наличии попутного ветра — до 20 километров в сутки.

Саранча. Фото: Freepik

"Они стали появляться в этом году в Запорожской и Днепропетровской областях, сейчас уже говорят, что на Киевщине даже фиксируют — благодаря такому аномально горячему и сухому лету. Насколько далеко они продвинутся, это сложно прогнозировать, это будет зависеть от погоды, от ветров и так далее", — добавил он.

Антахович он лично фиксировал несколько особей во Львовской области.

"Но это единичные экземпляры, которые попали к нам, скорее всего, с транспортными средствами. То есть не естественным путем, ветром их занесло, а где-то, возможно, несколько штук попали в фуру на Херсонщине, которая везла арбузы. Фура приехала, разгрузилась, они вылетели и поэтому мы их можем по-настоящему", — отметил Игорь Антахович.

В то же время в социальных сетях опубликовали видео, на котором показали саранчу в городе Сарны Ровенской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области заметили еще одного опасного летающего вредителя. Хотя выглядит он довольно мило, но на самом деле несет большую опасность.