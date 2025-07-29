По улицам плавают не только рыбы: некоторые города Украины затопило (видео)

Обычные улицы превратились в реки с рыбами

Мощные ливни, которые не прекращаются уже несколько дней, повлекли за собой масштабные подтопления в западных и центральных регионах Украины. Стихия превратила улицы городов в настоящие реки, а некоторые населенные пункты — в "украинскую Атлантиду".

Об этом пишут местные паблики. Больше всего пострадали Житомирская, Ровенская, Черкасская, Хмельницкая и Тернопольская области.

В Житомире — критическая ситуация: вода заполонила дворы, дороги и даже центральные улицы. Люди вынуждены передвигаться по городу на надувных матрасах и детских кругах.

Некоторые очевидцы утверждают, что в воде видели даже стаи рыб, заплывших в жилые кварталы вместе с потоками дождевой воды.

"По колено" воды на улицах украинских городов — такое натворили дожди.

Напомним: метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что вторая волна интенсивных осадков накроет Украину, в частности, 29 июля. Ливни могут сопровождать град и шквалы ветра 17-23 м/с.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 30 июля погоду в Украине будет определять активный атмосферный фронт в сочетании с низким давлением, что повлечет за собой осадки разной интенсивности. Сильные дожди ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, в то время как на западе прогнозируются лишь слабые осадки, а в большинстве регионов умеренные. Местами возможны грозы, шквалы до 15-20 м/с и град.

Погода на 30 июля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе в западных и северо-западных регионах ожидается сверхурочное количество осадков, в то время как в других — дожди будут умеренными и в пределах нормы.