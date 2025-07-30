Его создала сама природа: где находится этот таинственный каменный мост в Карпатах (карта)

Каменный свидетель эпохи динозавров – карстовый мост, поражающий воображение

Среди нетронутых карпатских подснежников скрывается настоящее геологическое чудо — единственный в Украине нерукотворный мост. Здесь время остановилось 150 миллионов лет назад, а природа создала произведение искусства, не имеющего аналогов в нашей стране.

Карстовый мост – это уникальная известняковая арка, которая остается оазисом настоящей, неприкосновенной природы. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

В течение миллионов лет вода терпеливо творила свой шедевр: медленно растворяла мягкие известняки, создавала полости, пока часть скалы не обрушилась, оставив невероятный каменный мостик. Сегодня это природное сооружение имеет длину около 10 метров и высоту 3 метра.

Архитектурное чудо природы

Особенность Карстового моста — в его необычном строении. Арка состоит из двух взаимно перпендикулярных частей, благодаря чему создается впечатление, что она стоит на трех каменных "ногах". В центре арки сохранился остаток древней пещеры — вертикальная шахта, через которую когда-то протекала вода.

Известняковые породы, из которых образован мост – пелитоморфные известняки – настоящая редкость для Карпат, где преобладают песчаники. Это делает геологическое образование еще более уникальным и ценным для науки.

Тайны древнего капища

Карстовый мост окутан не только геологическими, но и историческими тайнами. Исследователи предполагают, что более 500 лет назад неподалеку от этого места могло находиться языческое капище, где местные жители поклонялись солнцу. Хотя прямых доказательств этого нет, атмосфера места действительно имеет что-то мистическое и сакральное.

Неприкосновенная природа как защита

Карстовый мост остается одним из наименее посещаемых природных чудес Украины — лишь несколько тысяч туристов в год преодолевают сложный путь к этому месту. Парадоксально, но именно это стало его лучшей защитой.

Дорога к мосту требует настоящей решительности: сначала нужно добраться до села Малая Уголька, затем пройти регистрацию в конторе Угольского лесничества, а дальше преодолеть 2,2-километровый маршрут пешком по тропе с перепадом высот в 450 метров. Тропа пролегает через живописный пралес, где можно встретить источники минеральной воды и горные ручьи. Рядом также расположена пещера Дружба — одна из крупнейших пещер Карпат, что делает путешествие еще более увлекательным.

Важно помнить: в этой местности нет мобильной связи, поэтому стоит заранее сообщить близким о своих планах и взять с собой все необходимое для безопасного путешествия. А вознаграждением за усилия станут неповторимые впечатления, уникальные фотографии и ощущение единения с природой и временем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом "библейском" городе в Украине. Это настоящая архитектурная жемчужина, объединяющая австрийское аристократическое наследие с украинской природой.