Саранча захватывает новые территории Украины: в чем причина резкого увеличения насекомых

В зоне риска оказалась и Днепропетровщина

Масштабное нашествие саранчи в Запорожской области заставило специалистов следить за ситуацией в соседних регионах. На Днепропетровщине также заметили увеличение количества этих насекомых, хотя пока речь не идет о массовых роях.

В Госпродслужбе подтвердили, что в Днепропетровской области сейчас проводится обследование территорий в связи с сообщениями от жителей. О причинах появления саранчи в области рассказал доцент ДНУ Виктор Бригадиренко в комментарии изданию "Наш город".

По словам биолога, саранча всегда жила на территории Украины и Днепропетровщины в частности. Эти насекомые особенно любят берега рек, где есть много трав и влажная почва для откладывания яиц.

Лучшими местами для жизни саранчи являются берега на расстоянии 10-20 метров от воды. Здесь насекомые находят пищу – злаки и другие растения, а также откладывают яйца во влажной почве.

Саранча откладывает яйца

На Днепропетровщине живут десятки видов саранчи, но самой опасной является перелетная саранча, которая может создавать огромные стаи. Есть еще итальянский прус, но он вдвое меньше и никогда не образует стаи в миллионы особей.

Почему после дождливого лета саранчи становится больше

Количество саранчи зависит от погодных условий в разные сезоны, говорит специалист. Если лето засушливое, самки откладывают яйца близко к воде.

В засушливое лето самки откладывают яйца близко к воде

Из 500 яиц весной появляется только 5 личинок. До осени остается только пара насекомых – самец и самка. Но если следующее лето будет дождливым, самки отложат яйца вдали от воды. Тогда выживет уже 50% потомства вместо 1%. Количество саранчи вырастет в 50 раз за один сезон.

Кто останавливает саранчу в природе

Главными врагами саранчи являются жуки-нарывники из рода милабрис, которые поедают ее яйца, рассказывает Виктор Бригадиренко. Эти жуки регулируют количество саранчи в природе – чем больше жуков, тем меньше шансов у саранчи размножиться массово.

Жуки питаются яйцами разных видов саранчи. На одном квадратном метре поля обычно живет несколько таких жуков. В местах, где их достаточно, массовое размножение саранчи невозможно.

Днепропетровская область входит в список регионов, которые могут оказаться под угрозой распространения саранчи из-за географического положения и климатических условий. Пока это лишь единичные случаи, но специалисты продолжают мониторить ситуацию.

Где уже видели саранчу

Напомним, мы уже сообщали, что саранча свирепствует не только в Запорожье. Опасных насекомых заметили и в других областях Украины. Мы рассказывали, в каких именно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе у моря заметили гигантскую саранчу. Ее размеры поражают.