Пекельні гойдалки: росіяни тиснуть на землі і паралізують тил з повітря. Яка ситуація на фронті зараз

"Телеграф" розповідає, у чому головна небезпека літнього наступу Росії на фронті і де зараз найгарячіше

Останніми днями з фронту надходить багато новин про зміни та тактичні успіхи обох сторін на різних напрямках. Поки Росія систематично знищує українські міста та села, ЗСУ відбивають численні атаки росіян на полі бою.

З фронту надходять і позитивні новини. Зокрема, українські воїни відбили штурми російських військ на Покровському напрямку та продовжили власне просування вперед. Водночас противник намагається захопити нові населені пункти на інших ділянках фронту. "Телеграф" вирішив дізнатись, на яких ділянках фронту зараз найгарячіше та які плани російського командування на різних напрямках.

Що відбувається під Покровськом

Інститут вивчення війни повідомив, що 30 липня Збройні сили України витіснили росіян під Покровськом. Геолокаційні відео показують, що українські бійці просунулися в північній частині села Лисівка. Також наші захисники утримують позиції у Володимирівці та відбили ворожі атаки біля Шахового.

Російські пропагандисти стверджували про захоплення Заповідного та Родинського. Проте ця інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Боєць підрозділу безпілотників розповів про зміни у тактиці ворога. За його словами, росіяни тепер "формують малі групи, використовують мотоцикли з візками для маневрів та логістики. Це нагадує дії під час захоплення Селідово".

Росія захопила два села на Запоріжжі та на Донеччині

Deep State повідомляє про захоплення противником села Кам'янське на Запорізькому напрямку та Верхньокам'янське під Сіверськом (Бахмутський район) Водночас росіяни просунулися поблизу Білої Гори південніше Часового Яру.

Кам'янське на Запорізькому напрямку

Верхньокам'янське, Бахмутський район

Яка ситуація в Часовому Яру та інших населених пунктах насправді

Росіяни ще вранці заявили про захоплення Часового Яру. Втім, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяви Міноборони РФ про захоплення міста.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", — заявив Трегубов у коментарі РБК.

Яка ситуація в Часовому Яру

Речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин у коментарі журналісту Цаплієнку також спростував інформацію DeepState про окупацію Кам'янського у Запорізькій області.

За його словами, на північній та північно-східній околицях селища залишаються українські позиції з нашими бійцями. На деяких з них зараз тривають бої. Волошин закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

При нещодавніх атаках на Покровськ росіяни не змінили свою тактику і застосовують вже раніше відпрацьовані прийоми ведення бойових дій, які принесли їм успіх на Курському плацдармі на південно-донецьких напрямках. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий оглядач Олег Старіков. Зокрема, це широкий обхват обох флангів, постійний тиск, а також взяття під вогневий контроль основних артерій постачання. Після цього вони швидко проривають кілзону та закріплюються у промисловій чи житловій забудові.

Покровськ не захоплений, але бої ведуться вже в центральній його частині. Росіяни підходять уже до східних рубежів Мирнограду та підступають до Добропілля.

Під Покровськом відбувається щось схоже на тактичну кризу. Її потрібно якнайшвидше локалізувати

"Це можна зробити шляхом перекидання додаткових резервів на західний фланг у район міста Покровськ та стримування противника на підступах до Мирнограду, зайнявши оборони у промислових забудовах шахт Краснолиманська та Комсомольська, які прикриває Мирноград зі східного флангу", — резюмує експерт.

За словами Старікова, Покровськ, Мирноград є напрямом головного удару у літній військовій компанії збройних сил Російської Федерації цього року. Взяття під контроль Покровська, Мирнограду, Красноармійська, Часового Яру, Добропілля — ціль цієї воєнної операції РФ. Якщо росіянам вдасться захопити ці населені пункти, це дасть можливість підготувати плацдарм для початку штурму Дружковка-Слов'янськ- Краматорського укріпрайону. Це може статись уже цієї осені або взимку.

Щодо інших гарячих точок на фронті, то військовий оглядач зазначає, що ситуація біля Клебан-Бикського водосховища погіршилась.

А на Запорізькому напрямку ворог повільно просувається на північ, у бік міста Степногірськ. "Армія РФ намагається взяти під контроль третій мікрорайон міста. Ситуація розвивається несприятливо для ЗСУ. Її потрібно терміново змінювати", — каже Олег Старіков.

Степногірськ на Запорізькому напрямку

Схожа ситуація і на Куп'янському напрямку. Збройні сили Російської Федерації впритул підійшли до північного краю Куп'янська, намагаючись зайти в місто і втопити наш гарнізон у міські бої, каже експерт. Проте на північнослобожанському напрямку (колишньому Сумському) ситуація стабілізована.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Росіяни змінили тактику повітряних атак

За словами Олега Старікова, росіяни змінили тактику повітряних атак. Вони використовують дуже багато безпілотників. "Метою є логістичні центри, аеродроми, комплекси ППО, підприємства ВПК України у стратегічній глибині, параліч логістики ЗСУ та ізоляція поля бою на оперативну глибину. Крім того, метою атак також є психологічний вплив на населення. Спільно з БПЛА застосовується авіація, крилаті та балістичні ракети",- сказав він.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як зараз виглядає Часів Яр та хто його контролює. Житлової забудови тут майже не лишилось.