"Враг не останавливается": нардеп рассказал, продолжится ли война в 2026 году

Стремление врага "идти до конца" никуда не исчезает

Война в Украине может продолжаться и в 2026 году. Именно поэтому государственный бюджет в этот период должен предусматривать полноценное военное финансирование.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире программы Вечір.LIVE. По его словам, такой прогноз основан не только на личном ощущении, но и на коммуникации с военными на передовой.

"Мы видим и прогнозируем войну на 26-й год, потому что враг не останавливается и на реальное перемирие не идет", — сказал Горбенко.

Он подчеркнул, что Россия до сих пор преследует неизменную цель — полный захват Украины.

"Враг имеет четкую цель — полный захват Украины. Если мы хотим мира — должны быть готовы к войне и в 2026 году. Бюджет 2026 года — это будет военный бюджет на 100%", — подчеркнул депутат.

По его мнению, чтобы реально понимать перспективу, следует больше общаться с украинскими солдатами и сержантами на передовой, имеющих непосредственный контакт с пленными российскими военными. Именно из этих источников, как заметил депутат, поступают свидетельства о решительности противника "идти до конца".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов дал развернутое интервью, в котором в качестве главы Главного управления разведки Минобороны Украины поделился своей позицией по ряду актуальных тем.