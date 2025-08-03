Говорить сейчас о победе можно только в одном случае, далее другие сценарии: Жорин назвал, что может ждать Украину
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Подполковник Третьего армейского корпуса заявил, что Украине нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и т.д.
Победа в войне с Россией тема о которой рано говорить. Вероятнее будет остановка или пауза в конфликте.
Об этом сказал подполковник Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью Фокусу. По его словам, он не видит оснований говорить о победе.
О победе пока говорить преждевременно, я не вижу оснований для этого,
Жорин добавил, что если наступит пауза, то, безусловно, Украине нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и так далее. Он отметил, что необходимо будет изменять подход к политическим решениям и кадровой политике.
Верховной Раде следует обновиться, потому что то, что сейчас там происходит — это фактически цирк
А вот говорить о настоящей победе, по словам Жорина, можно будет говорить только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима. Он считает, что только в таком случае можно будет надеяться на долгосрочный мир, покой и построение нормальной жизни.
Во всех других вариантах будет только пауза и эта пауза будет не только для Украины, но и для других стран, таких как Прибалтика.
Отвечая на вопрос о том, сколько будет заморозка войны, Жорин говорит, что все зависит от мировой ситуации, ведь, хоть нам это и не нравится, в этом вопросе многое зависит от позиции России, США, ЕС, Китая. Отдельно он подчеркнул, что продолжительность этой паузы в войне во многом будет зависеть от того, кто и с какой скоростью будет восстанавливаться или, наоборот, будет пытаться разрушить эти намерения.
Подполковник Третьего армейского корпуса в ответ на вопрос, как такой сценарий оценивают бойцы, сказал следующее:
Ребята на фронте хотят домой. Однако пока это невозможно
Ранее "Телеграф" писал, что нардеп дал прогноз, продолжится ли война в 2026 году.