Говорить сейчас о победе можно только в одном случае, далее другие сценарии: Жорин назвал, что может ждать Украину

Подполковник Третьего армейского корпуса заявил, что Украине нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и т.д.

Победа в войне с Россией тема о которой рано говорить. Вероятнее будет остановка или пауза в конфликте.

Об этом сказал подполковник Третьего армейского корпуса Максим Жорин в интервью Фокусу. По его словам, он не видит оснований говорить о победе.

О победе пока говорить преждевременно, я не вижу оснований для этого,

Жорин добавил, что если наступит пауза, то, безусловно, Украине нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и так далее. Он отметил, что необходимо будет изменять подход к политическим решениям и кадровой политике.

Верховной Раде следует обновиться, потому что то, что сейчас там происходит — это фактически цирк

А вот говорить о настоящей победе, по словам Жорина, можно будет говорить только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима. Он считает, что только в таком случае можно будет надеяться на долгосрочный мир, покой и построение нормальной жизни.

Во всех других вариантах будет только пауза и эта пауза будет не только для Украины, но и для других стран, таких как Прибалтика.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет заморозка войны, Жорин говорит, что все зависит от мировой ситуации, ведь, хоть нам это и не нравится, в этом вопросе многое зависит от позиции России, США, ЕС, Китая. Отдельно он подчеркнул, что продолжительность этой паузы в войне во многом будет зависеть от того, кто и с какой скоростью будет восстанавливаться или, наоборот, будет пытаться разрушить эти намерения.

Подполковник Третьего армейского корпуса в ответ на вопрос, как такой сценарий оценивают бойцы, сказал следующее:

Ребята на фронте хотят домой. Однако пока это невозможно

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп дал прогноз, продолжится ли война в 2026 году.