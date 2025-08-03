Говорити зараз про перемогу можна лише в одному випадку, далі сценарії інші: Жорін назвав, що може чекати Україну

Підполковник Третього армійського корпусу заявив, що Україні потрібно буде використати час на модернізацію армії, перехід на нові технології, розвиток військово-промислового комплексу і так далі

Перемога у війні з Росією тема про яку зарано говорити. Ймовірніше буде зупинка, або пауза у конфлікті.

Про це сказав підполковник Третього армійського корпусу Максим Жорін в інтервʼю Фокусу. За його словами, він не бачить підстав говорити про перемогу.

Про перемогу наразі говорити передчасно, я не бачу підстав для цього,

Жорін додав, що якщо настане пауза, то безумовно Україні потрібно буде використати час на модернізацію армії, перехід на нові технології, розвиток військово-промислового комплексу і так далі. Він зауважив, що необхідно буде змінювати підхід до політичних рішень та кадрової політики.

Верховній Раді слід оновитися, бо те, що зараз там відбувається, — це фактично цирк

А ось говорити про справжню перемогу, за словами Жоріна, можна буде говорити лише у разі повного зникнення Російської Федерації як політичного режиму. Він вважає, що лише в такому випадку можна буде сподіватися на довгостроковий мир, спокій і побудову нормального життя.

У всіх інших варіантах буде лише пауза — і ця пауза буде не тільки для України, а й для інших країн, таких як Прибалтика

Відповідаючи на питання про те, скільки триватиме заморозка війни, Жорін каже, що все залежить від світової ситуації, адже, хоч нам це й не подобається, в цьому питанні багато залежить від позиції Росії, США, ЄС, Китаю. Окремо він підкреслив, що тривалість цієї паузи у війні багато в чому залежатиме від того, хто і з якою швидкістю буде відновлюватися або ж, навпаки, намагатиметься зруйнувати ці наміри.

Підполковник Третього армійського корпусу у відповідь на питання, як такий сценарій оцінюють бійці, він сказав наступне:

Хлопці на фронті хочуть додому. Проте наразі це неможливо

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп дав прогноз, чи продовжиться війна у 2026 році.