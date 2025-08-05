"Несколько раз в год точно": Буданов рассказал, как проводит время вдвоем с женой (видео)

Главный украинский разведчик Кирилл Буданов признался, что потерял, став военным

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, как работа влияет на его личную жизнь. По словам главы ГУР, он ничего не потерял, но немного нарушил себе нервную систему из-за специфики работы.

Буданов стал гостем выпуска рубрики "Профессии" на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай. В этом интервью Кирилл Алексеевич, отвечая на вопросы блогерши, признался, что не считает, будто что-то потерял, став разведчиком.

Только получил, ничего не потерял. А что я мог потерять? Нервную систему нарушил себе, все. Больше ничего.

Кирилл Буданов - начальник ГУР МО Украины

На вопросы о том, как выглядит его обычный день, и есть ли в нем место для обычных прогулок на свежем воздухе или поездке на море, Буданов отметил, что его работа немного отличается от работы рядовых разведчиков.

Я руководитель. Мой обычный день немного отличается от того образа, о котором вы спрашиваете. У меня административная работа.

Кирилл Буданов с женой Марианной

Также глава разведки военной разведки рассказал, что как и все люди, пытается куда-то выходить с женой. А вот уехать на море за границу сейчас не может себе позволить.

Несколько раз в год точно могу, куда-то выхожу с женой, потому что все же мы люди. Ну вот на балет с женой сходили недавно. Всем советую.

Марианна Буданова - жена Кирилла Буданов

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