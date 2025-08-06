"Мы с ним не родственники, но...". Генерал Апостол объяснил отношения с главкомом Сырским

Командующий ДШВ имеет автономность в принятии решений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский одобрительно отзывается о бывшем командире 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олеге Апостоле ("Формозе"), однако это стало возможным лишь по результатам его успехов на поле боя, а не вероятных родственных отношений.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сам командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, изменилась ли его коммуникация с главкомом с переходом на новую должность.

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По его словам, он с главкомом общается минимум дважды в день и действительно имеет взаимопонимание.

— Но нужно обратить внимание на одну деталь. Мы с ним не родственники, не служили в одной части, никаких связей, — говорит генерал.

Десантник объяснил, что когда генерал Сырский был командующим ОСУВ "Хортица", он был в его резерве. И тогда силами десантно-штурмовой бригады выполнили все возложенные на них задачи.

— А задач было много и довольно непростых. Не важно, были ли мы в обороне или в наступлении — определенные задачи выполнялись. Мы показывали результат. Поэтому наши отношения — это, прежде всего, результат достижений на поле боя. Главком знает мой стиль работы, он мне доверяет, и я стараюсь его не подвести и выполнить все возложенные на него задачи, — подчеркнул "Формоза".

Комментируя вопрос, любит ли Сырский напрямую управлять операциями или дает "автономию" при выполнении задач, командующий ДШВ пояснил:

— Смотря, какими операциями, какого они значения и какого направления: Харьковское или Курское — главком должен быть уверен, что, имея нужные ресурсы, мы выполняем ту или иную задачу. Могу сделать это по-своему, но предварительно утвердить это решение у него. Он вне зависимости от подчиненности всегда позвонит в ту или иную бригаду для уточнения положения дел и помощи.

По мнению Олега Апостола, главное результат.

— Тут у меня есть "автономия". Для меня важно, что меня — и как командира бригады, и сейчас как командующего ДШУ — слышат. Например, я захожу в определенный сектор на позиции "посыпавшейся" бригады. И понимаю, что одного или двух батальонов, которые мы планировали разместить, будет недостаточно. Я могу напрямую сказать главкому, что ситуация сложнее, чем мы себе представляли. Надо добавить еще подразделы. И он их добавляет, — подытожил бригадный генерал.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" главную задачу десантников.