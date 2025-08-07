Десант у Херсоні за кілька тижнів: CNN б’є на сполох, але чи є реальна загроза

А американських ЗМІ випустили панічну статтю

Росія хоче знову захопити Херсон. До таких гучних висновків дійшов американський канал CNN, ґрунтуючись на останніх діях росіян.

"Телеграф" розібрався в тому, що зараз там відбувається, що задумав ворог і чи такі реалістичні заяви.

Що міг задумати Путін

Журналісти телеканалу припускають, що Росія знову намагається захопити Херсон, зосередивши удари на ключових об’єктах інфраструктури та транспортних маршрутах. Ключовим аргументом на користь такої версії стали нещодавні бомбардування мосту у місті, який веде до мікрорайону Корабел.

У неділю в результаті серії повітряних атак міст був пошкоджений, що спричинило евакуацію близько 1800 цивільних, що залишилися на острові. При цьому в матеріалі акцентується увага на підозрілому моменті, який стався після атаки.

Журналісти, посилаючись на слова місцевих жителів, пишуть, що російські війська за три дні після початку евакуації, схоже, не вживали цілеспрямованих атак по колонах мирних жителів, які покидали район. Це стало рідкісним моментом перепочинку після щоденних варварських ударів безпілотників по людях за останні місяці.

Тиск, що відновився, на місто викликає побоювання у авторів, що Путін хоче знову спробувати захопити Херсон, шляхом поділу міста на дві частини — відділивши острівну частину Херсона — Корабел — з основною територією. Мовляв, після цього ворог може почати жорстокі бомбардування, а потім висадити десант на рівнинну місцевість у найближчі тижні.

"Захоплення міста Херсона і Херсонської області, захоплених у перші дні війни, а потім звільнених внаслідок стрімкого українського контрнаступу в листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей президента Росії Володимира Путіна в цьому конфлікті", — CNN.

Що кажуть військові

У ЗСУ відреагували на гучну статтю CNN. Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу" заявив, що висадка десанту в мікрорайоні Корабел (Острів) на даний момент — вкрай сумнівний сценарій.

"ТТому що перед тим, як підійти до мікрорайону Острів, ворогу необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, і це доволі непросто сьогодні… Тому що ми не будемо теж сидіти, склавши руки, і чекати, що противник висадиться на наш берег і почне захоплювати райони міста. Озвучувати цей сценарій зараз – це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що", – наголосив Волошин.

Водночас Волошин зазначив, що ситуація на цьому напрямку є досить непростою і небезпечною. Минулої доби ворог завдав 280 ударів дронами-камікадзе, здійснив 9 авіаційних ударів КАБами по Херсону, застосовував по Херсонщині 8 безпілотних боєприпасів, що баражують типу "Молнія", "Ланцет", "Привєт-82".

Непроста ситуація і на островах у дельті Дніпра – за минулу добу відбулися три бойових зіткнення на острові Білогорудів, один – на Великому Вільховому, були зіткнення на Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.

Загалом, підкреслив речник, по Херсону, і зокрема по мікрорайону "Корабел", ворог завдає ударів артилерією, корегованими авіаційними бомбами, постійно працюють ворожі дрони. Ще й тому місцева влада після удару ворога по острівському автомобільному мосту здійснює евакуацію мирного населення з мікрорайону "Корабел", яке там залишається.

Десант Шредінгера

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу" нагадав, що новини про російську десантну операцію з’являються в різних ЗМІ вже майже рік, але вона так і не настає.

"Перша така хвиля в ЗМІ пішла ще в грудні 2024 року. Причому, чому ця хвиля пішла, а росіяни активізували тоді дії на островах? Напередодні міжнародних важливих зустрічей! Коли постало питання про план врегулювання війни в Україні, і Росія намагалася демонструвати власні хотілки, тобто контроль над чотирма областями. І ці спроби активізації так званих десантних операцій – це не більше ніж елемент воєнно-політичного тиску", – каже експерт.

Була інформація і про нібито 300 російських човнів, які, мовляв, були зібрані для наступу на Херсон. І інші вкиди.

"Накопичити таку кількість плавзасобів нереально. До того ж ми контролюємо не тільки пойму Дніпра, а й острови, а ще тримаємо під вогневим контролем усю решту Херсонської області", — каже він.

До того ж, зазначає експерт, не варто забувати і про ширину Дніпра, що становить близько кілометра у цьому районі.

"Росіяни, до речі, коли розповідають свої марення іноді кажуть, що вони не проводитимуть широкомасштабну десантну операцію, а просочуватимуть чоловік по 8. Тобто тактика малих груп.

Куди вони просочуватимуться? Окрім як фекалії по трубах… Не зрозуміло, як із цих 8 осіб можна отримати плацдарм. Це ж не умовний Покровськ, де за допомогою такої тактики можна закріпитись у міській забудові. Широкомасштабна десантна операція за таких умов практично неможлива", — резюмував він.

А що по Острову:

"Коли з’явилася ця інформація? У момент зустрічі Віткоффа і активізації дипломатичних зусиль США. Відповідно, що активізація, в першу чергу, в інформ-просторі і спрямована на США. Мовляв, Росія не відмовилася від повного контролю над Херсонською областю. І це все вкладається в пазли картини РФ", — аналізує Снєгирьов.

Чи реально поділити Херсон на 2 частини?

За словами співрозмовника видання, росіяни й самі визнавали, що удари ФАБами по мосту, що з’єднує район Корабел (Острів) із рештою Херсона, не можуть його зруйнувати.

"Тобто удари це просто картинка", — пояснив він.

А ще, додає експерт, чомусь усі забувають, що, крім автомобільного мосту, там є ще й залізничний.

"А логістика ж не буде, навіть якщо вони цей міст знищать, перервана у класичному розумінні. Тоді виникає висновок, що вся ця історія з мостом і, відповідно, можливістю захоплення мікрорайону Корабел це не більше, ніж активні операції в інформаційному просторі", — додав експерт.

Висновок

Співрозмовник "Телеграфу" вважає, що вся історія з "десантом" у Херсоні — це ретельна ІПСО. У ЗСУ також підтверджують, що такий сценарій не є реалістичним сьогодні.

При цьому, додає експерт, постає питання, чому час від часу в інформаційному просторі виникають такі новини і нерідко їхніми джерелами бувають українські офіційні особи, які не мають доступу до розвідувальної інформації.

"Або всі цитують Прокудіна в момент евакуації мирного населення і створюється панічна атмосфера ніби ЗСУ відступають", — говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи правда Росія має успіх під Вовчанськом і які є загрози.