Самый короткий путь к Харькову. Правда ли Россия имеет успех под Волчанском и какие есть угрозы

Враг преувеличивает свои достижения, но ситуация опасна

В России громко заявили о форсировании реки Северский Донец в Харьковской области. По словам пропаганды, враг якобы захватил часть берега у Волчанска.

"Телеграф" разбирался в том, так ли это на самом деле и что происходит на этом участке фронта.

Россияне облизываются на Волчанск

Утром 7 августа топовые российские "медиа" (пропагандистские сайты) выдали новости с громкими заголовками — "ВС РФ "отвоевали" часть территорий у Волчанска". Дескать, оккупанты, форсировав реку Северский Донец, захватили часть прибрежной зоны у населенного пункта Волчанск.

Много вопросов

При этом, сразу же стоит отметить, что источником пропагандистов выступили не официальные лица ВС РФ, а "военный эксперт" и представитель боевиков "ЛНР" Андрей Марочко.

Более того, понятие "у Волчанска" здесь относительное ибо, по его словам, речь идет о якобы форсировании реки северо-восточней от населенного пункта Прилипка. Вызывает вопросы и то, о какой части берега идет речь — 1 квадратный метр или что-то более существенное.

Враг заявил о захвате территории на Волчанском направлении

Естественно, не стоит и забывать о базе — это, вероятно, может быть полностью выдуманная новость или же речь идет о "флаговтыке" (частая практика ВС РФ для создания картинки в медиа — враг, жертвуя солдатами, заходит на территории Украины и устанавливает флаг, который держится там столько, сколько нужно для того, чтобы сделать эффектный кадр).

Примечательно и то, что такие громкие заголовки появились почти сразу же после поездки Владимира Зеленского на это направление.

Владимир Зеленский на Волчанском направлении - фото опубликовано 4 августа

Что говорят в Украине

В Украине по этому поводу на момент написания новости нет никакой официальной информации. В утренней сводке Генштаба ВСУ действительно сообщалось о 4 боестолкновениях с врагом, однако о форсировании реки и якобы отступлении речи не идет.

В мониторинговых пабликах также никакие продвижения ВС РФ на этом направлении не упоминаются. Авторитетное сообщество DeepState последний раз обновляло карту на этом направлении месяц назад.

Также стоит отметить, что Владимир Зеленский во время своей поездки на фронт заявлял, что на данном направлении наши воины фиксируют присутствие наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и Африки.

Что на самом деле происходит под Волчанском

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в настоящий момент россияне действительно пытаются активизировать наступление на Волчанском направлении.

"Это самый короткий путь к Харькову" — Снегирев.

По поводу якобы продвижения врага:

"Сообщения о том, что у них частично есть продвижения в соответствующей части Волчанска, как они ее называют – историческая часть, есть. Но говорить о расширении зоны присутствия, которая бы создавала угрозу для СОУ, оснований нет", — Снегирев.

Цели врага

По словам Снегирева, российские войска сейчас преследует сразу несколько целей. В случае с активизацией на Волчанском направлении — это Харьков.

"Речи о блокаде или захвате Харькова не идет, но вместо этого враг хочет использовать тактику выжженной земли — неизбирательный террор против мирного населения с помощью ствольной артиллерии. Это стратегическая задача врага на этом направлении", — считает Снегирев.

Что касается фронта в целом:

"Почему враг активизировался? Речь идет о расширении территории боевых действий за счет территорий, которые не включены в состав РФ. В первую очередь это Харьковская, Сумская области и соответствующая попытка выхода и масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области", — объяснил эксперт.

Таким образом, считает Снегирев, враг решает сразу несколько своих вопросов:

военный (создание так называемой буферной зоны и растягивание резервов ВСУ от основного удара врага);

политический (реализация политических заявлений Путина).

Где самая опасная ситуация

"Волчанская направление и территории рядом. Там ситуация расширения зоны присутствия наиболее опасна. Это район Купянска (продвижение с угрозой выхода во фланги) и Двуречная. Это уже не плацдарм, а полноценная зона присутствия.

Наступление России

Этот сценарий наиболее опасен, потому что оккупанты будут пытаться и уже пытаются воспроизвести события 22-го года. А именно когда-то изюмская группировка противника считалась одной из самых боеспособных и многочисленных и преследовала цель создания оперативного окружения украинской группировки в районе Славянска и Краматорска", — объяснил Снегирев.

Враг хочет еще раз попытатся выйти в тыл Славянску

Кроме того враг пытается расширить свою зону присутствия в районе Мелового.

Части ВС РФ, учавствующие в наступлениях

"Причем там в планах, насколько я понял, это встречный характер удара, то есть попытка соединиться с купянской группировкой, то есть создать сплошную так называемую эту буферную зону", — считает собеседник издания.

Не все так просто

Эксперт отмечает, что, то как россияне подают эти новости (прорыв и т.д), не соответствует действительности.

"Это фактически попытка оккупантов вернуть ранее утраченные позиции. А не соответственно, скажем так, как они подают, что это чуть ли не прорывы, фронт посыпался. Ни финал, ни посыпался", — обращает внимание Снегирев.

Новая тактика врага

Одним из основных отличий новой тактики противника Снегирев называет использование комбинированных атак — как штурмовыми группами, так и бронетехникой. А этого давно уже не было.

"И так у них по всем направлениям. Причем россияне еще массово перебрасывают тяжелые огнеметные системы", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что США предложили Путину "выгодное перемирие" по Украине.