Новые условия перемирия Украины и России: что говорят в США, Европе и как настроены у Путина

"Телеграф" собрал главные факты о предложении по перемирию, а также рассказывает, что говорят в США, Киеве и Кремле.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Москве предложение о перемирии с Украиной, которое в Кремле назвали "вполне приемлемым". Спецпосланник США Стив Виткофф во время встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным озвучил условия соглашения, предполагающие не мир, а временное прекращение огня.

По информации польского издания Onet, американское предложение содержит несколько ключевых пунктов. Украина и Россия должны заключить перемирие, а не полноценный мирный договор. Параллельно этой информации начали появляться заявления и реакции представителей разных сторон и медиа. "Телеграф" собрал все, что известно на данный момент.

Что предлагают американцы

По данным польского издания, предложение предусматривает фактическое признание российских территориальных достижений путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет. Также планируется отмена большинства санкций, наложенных на Россию после начала полномасштабной войны.

В долгосрочной перспективе также рассматривается возврат к импорту российского газа и нефти в Европу. В то же время, американцы не предоставляют гарантий нерасширения НАТО и не обещают приостановить военную поддержку Украины.

Реакция Кремля

"Со стороны американцев поступило предложение, которое российская сторона считает вполне приемлемым", — заявил советник главы России Юрий Ушаков. Он также сообщил, что Россия и США договорились о встречах Путина и Трампа в ближайшие дни. Однако место вероятной встречи он не назвал.

Европейские лидеры подтверждают возможность соглашения

Несколько ведущих европейских политиков высказали мнения, подтверждающие возможность достижения договоренностей. В частности, 30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "есть большая вероятность и многие признаки, указывающие на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшее время".

Президент Чехии Петр Павел в интервью для BBC отметил, что "если цена за выживание Украины состоит в том, что Россия оккупирует часть страны, то это приемлемая цена". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на вопрос о возобновлении энергетического сотрудничества с Россией ответил: "Эта война когда-нибудь закончится, а Россия была источником сырья для Европейского Союза в течение сотен лет".

Что известно о возможной встрече Путина с Трампом или Зеленским

Поздней ночью американский президент прокомментировал возможную встречу с главой РФ. "Есть хорошие шансы, что встреча состоится в ближайшее время", — сказал Трамп журналистам.

По данным New York Times, Трамп планирует лично встретиться с главой России на следующей неделе, а вскоре после этого организовать встречу вместе с Путиным и Зеленским. В то же время телеканал Fox News сообщил, что именно хозяин Кремля Путин лично заявил Виткоффу во время встречи в Москве о желании встретиться с Трампом. После того как спецпосланник передал это американскому президенту, тот заявил о готовности к встрече уже на следующей неделе.

Вечером 6 августа Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где рассказал о деталях встречи Путина и Виткоффа.

Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает заявил президент Зеленский после разговора.

В то же время он предостерег: "Главное, чтобы они не обманули нас в деталях, ни нас, ни Соединенные Штаты". Зеленский также сообщил, что обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира в ближайшее время: два двусторонних формата и один трехсторонний.

Путин заявил, что в общем-то не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским, но подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия. По поводу встречи с Трампом, то ОАЭ он назвал хорошим вариантом для проведения переговоров.

Главные требования Москвы

Несмотря на то, что в предложении Виткоффа Путину нет ничего о вступлении или не вступлении Украины в НАТО, в The New York Times считают, что главные требования главы России касаются не столько территориальных уступок, сколько отказа Украины от вступления в Альянс. Также Москва требует ограничения украинского военного потенциала и возвращения Украины в сферу влияния России. Другие требования могут быть предметом переговоров, отмечают аналитики издания.

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп разговаривал только с избранными лидерами после разговора Путина и Виткоффа. Известно, что президент США разговаривал с лидерами Коалиции желающих и не только.