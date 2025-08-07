Нові умови перемир'я України і Росії: що кажуть у США, Європі і як налаштовані у Путіна

"Телеграф" зібрав головні факти про пропозицію щодо перемир'я, а також розповідає, що кажуть у США, Києві та Кремлі

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Москві пропозицію щодо перемир'я з Україною, яку в Кремлі назвали "цілком прийнятною". Спецпосланник США Стів Віткофф під час зустрічі з хазяїном Кремля Володимиром Путіним озвучив умови угоди, які передбачають не мир, а тимчасове припинення вогню.

За інформацією польського видання Onet, американська пропозиція містить кілька ключових пунктів. Україна та Росія мають укласти перемир'я, а не повноцінний мирний договір. Паралельно з цією інформацією почали з'являтися заяви та реакції представників різних сторін та медіа. "Телеграф" зібрав все, що відомо на цей момент.

Що пропонують американці

За даними польського видання, пропозиція передбачає фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Також планується скасування більшості санкцій, накладених на Росію після початку повномасштабної війни.

У довгостроковій перспективі також розглядається повернення до імпорту російського газу та нафти до Європи. Водночас американці не надають гарантій нерозширення НАТО та не обіцяють призупинити військову підтримку України.

Реакція Кремля

"З боку американців поступила пропозиція, яку російська сторона вважає цілком прийнятною", — заявив радник очільника Росії Юрій Ушаков. Він також повідомив, що Росія та США домовилися про зустріч Путіна та Трампа найближчими днями. Проте місце можливої зустрічі він не назвав.

Європейські лідери підтверджують можливість угоди

Кілька провідних європейських політиків висловили думки, які підтверджують можливість досягнення домовленостей. Зокрема, 30 липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "є велика ймовірність і багато ознак, які вказують на те, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом".

Президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю для BBC зазначив, що "якщо ціна за виживання України полягає в тому, що Росія окупує частину країни, то це прийнятна ціна". Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на питання про відновлення енергетичної співпраці з Росією відповів: "Ця війна колись закінчиться, а Росія була джерелом сировини для Європейського Союзу протягом сотень років".

Що відомо про можливу зустріч Путіна з Трампом чи Зеленським

Пізно вночі американський президент прокоментував можливу зустріч з главою РФ. "Є хороші шанси, що зустріч відбудеться найближчим часом", — сказав Трамп журналістам.

За даними New York Times, Трамп планує особисто зустрітися з очільником Росії наступного тижня, а невдовзі після цього організувати зустріч разом з Путіним та Зеленським. Водночас телеканал Fox News повідомив, що саме хазяїн Кремля Путін особисто заявив Віткоффу під час зустрічі у Москві про бажання зустрітися з Трампом. Після того як спецпосланник передав це американському президенту, той заявив про готовність до зустрічі вже наступного тижня.

Ввечері 6 серпня Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, де розповів про деталі зустрічі Путіна та Віткоффа.На дзвінку з українським президентом були також прем'єр Британії, канцлер Німеччини, генсек НАТО, віцепрезидент США Дж. Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф.

Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує заявив президент Зеленський після розмови.

Водночас він застеріг: "Головне — щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати". Зеленський також повідомив, що обговорювались різні потенціальні формати зустрічей заради миру найближчим часом: два двосторонні формати та один тристоронній.

Путін заявив, що загалом не має нічого проти проведення зустрічі із Зеленським, але наголосив, що для таких переговорів мають бути створені умови. Щодо зустрічі з Трампом він назвав ОАЕ хорошим варіантом для проведення переговорів.

Головні вимоги Москви

Попри те, що у пропозиції Віткоффа до Путіна немає нічого про вступ чи не вступ України до НАТО, у The New York Times вважають, що головні вимоги очільника Росії стосуються не стільки територіальних поступок, скільки відмови України від вступу до Альянсу. Також Москва вимагає обмеження українського військового потенціалу та повернення України у сферу впливу Росії. Інші вимоги можуть бути предметом для переговорів, зазначають аналітики видання.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп розмовляв лише з обраними лідерами після розмови Путіна та Віткоффа. Відомо, що президент США розмовляв з лідерами "Коаліції охочих" і не тільки.