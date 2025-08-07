Уже скоро: Трамп выдвинул своей команде требование быстро спланировать встречи с Путиным и Зеленским

Трамп призвал команду действовать быстро, на все обо всем у администрации есть от одной до нескольких недель

Президент США Дональд Трамп требует от своей команды поскорее спланировать встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным. Трамп хочет провести их уже на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что после встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Кремле 6 августа Трамп позвонил по телефону некоторым европейским лидерам и рассказал им свои планы.

Трамп действительно хочет на следующей неделе встретиться с Путиным, а уже после этой встречи организовать трехсторонние переговоры, на которых будет Зеленский. А инициатива встречи с Трампом исходила от российского правителя Путина – об этом он лично заявил Уиткоффу.

Помощники Трампа уже приступили к планированию этих встреч. Трамп призвал команду действовать быстро, на все обо всем у администрации есть от одной до нескольких недель.

"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", — говорится в сообщении.

Между тем букмекеры уже принимают ставки на то, встретятся ли Зеленский и Путин в августе или вообще в 2025 году. А в американских СМИ намекают, что, несмотря на желание Трампа, есть ряд преград — от политических до логистических. Масла подлил не исключивший встречи государственный секретарь США Марко Рубио, но, по его словам, перед этим "многое должно произойти".

Сам Трамп заявил, что не стал бы считать "прорывом" встречу Уиткоффа с Путиным. В то же время он оценил ее как "хорошую". Также Трамп не исключил, что с Индии будут сняты санкции, если она прекратит торговлю с РФ, а против Китая и других покупателей российских энергоресурсов введут дополнительные тарифы и другие ограничения.