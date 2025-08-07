Бесстрашный дзюдоист Путин отказывается встречаться с Зеленским: как Москва игнорирует предложение Уиткоффа

В Кремле говорят, что следующая неделя обозначена как "ориентир для встречи Путина и Трампа"

В Москве, по всей видимости, не планируют проводить встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского. Накануне спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву затрагивал идею трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Предложение Уиткоффа в Кремле оставили без комментария. Видимо, российский лидер, который, к слову, еще мастер спорта по самбо и дзюдо, все еще боится встречи глаза в глаза с президентом Украины.

Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, следующая неделя обозначена как "ориентир для встречи Путина и Трампа". Он отметил, что, что место проведения встречи будет сообщено позже, но его уже выбрали. В настоящее время страны готовят все необходимое для обеспечения нужного уровня безопасности лидеров стран.

Отметим, что 6 августа президент Украины Владимир Зеленский по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Уиткоффа в Россию. Он подчеркнул, что лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп прокомментировал встречу Уиткоффа и Путина, оценил вероятность новых санкций и посмеялся над Индией. По его словам, уступок со стороны Путина не было. Поэтому встречу Уиткоффа и Путина не следует называть "прорывом".