Есть 5 способов завершения войны в Украине: только один из них станет катастрофой для Путина - СМИ

Аналитики сомневаются, что перемирие продержится достаточно долго

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем и трехсторонняя встреча с участием украинского лидера Владимира Зеленского на этот раз могут состояться.

В связи с этим CNN публикует пять возможных сценариев окончания российско-украинской войны и констатирует, что только один из них означает фактическое поражение России как военной державы и угрозы европейской безопасности.

1. Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня

Авторы материала считают реализацию такого варианта крайне маловероятным, поскольку такие требования уже звучали, но были отвергнуты российским лидером. А 30-дневное прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры не соблюдалось.

Издание утверждает, что поскольку Кремль сейчас превращает постепенные успехи на передовой в стратегические преимущества, он и не видит смысла останавливать боевые действия сейчас и не сделает этого до октября.

2. Разговоры без конца и продвижение ВС РФ

Участники переговоров могут договориться о проведении дальнейших переговоров позже, заморозив линию фронта по состоянию на октябрь. Аналитики предполагают, что к тому времени Путин сможет захватить Покровск, Константиновку и Купянск. После зимней перегруппировки кремлевский диктатор может продолжить войну или закрепить свои успехи дипломатическим путем.

Кроме того, в статье говорится, что Путин может поднять вопрос о выборах на Украине, чтобы поставить под сомнение легитимность Зеленского и даже сместить его в пользу более пророссийского кандидата.

3. Украина каким-то образом переживает предстоящие два года

При таком сценарии военная помощь США и Европы Украине поможет ей минимизировать уступки на линии фронта в ближайшие месяцы и подтолкнет Путина к переговорам. Российское наступление не остановится, но может замедлиться, в то время как Кремль ощутит на себе последствия санкций и проблемы в экономике.

Десятки тысяч европейских военнослужащих НАТО могли бы расположиться вокруг Киева и других крупных городов, оказывая логистическую и разведывательную поддержку Украине. Они станут сдерживающим фактором, который заставит Москву остановиться и это лучшее, на что может надеяться Украина.

4. Катастрофа для Украины и НАТО

Европа может сделать все возможное, чтобы поддержать Киев, однако есть вероятность, что ей не удастся переломить ситуацию без американской поддержки. Путин может увидеть разгром украинских войск между Донбассом и центральными городами – Днепром, Запорожьем и столицей. Украинская оборона может оказаться слабой, а кадровый кризис в Киеве обернется политической катастрофой, когда Зеленский потребует более широкой мобилизации.

Тогда безопасность украинской столицы снова окажется под угрозой, а россияне продолжат движение вперед. Если НАТО не сможет дать единого ответа, такой сценарий превратится в кошмар для Европы и конец суверенной Украины.

5. Катастрофа для Путина: повторение советского опыта в Афганистане

Однако Россия может и дальше совершать ошибки, еженедельно теряя тысячи солдат ради относительно небольших выгод, а вторичные санкции могут обрушить экономику. В результате недовольство московской элиты усилится из-за упорства Кремля в продолжении войны.

В то же время Трамп станет "хромой уткой", а США после промежуточных выборов вернется к традиционным нормам внешней политики — противостоянии Москве и поддерживающему её Пекину.

При таком сценарии Кремль может столкнуться с моментом, когда его сопротивление банальным неудобствам реальности и экономическим трудностям собственного народа станет губительным, как это случилось с СССР.

Проблема этого варианта в том, что он остается единственной надеждой западных стратегов, которые не могут ни допустить полноценного вступления НАТО в войну ради победы Украины, ни допустить способность Киева дать отпор Москве военным путем.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа передала Москве предложение о перемирии с Украиной, которое в Кремле назвали "вполне приемлемым". Спецпосланник США Стив Уиткофф во время встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным озвучил условия соглашения, предполагающие не мир, а временное прекращение огня.