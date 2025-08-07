Что повергло Путина в панику и заставило забыть о понтах из подворотни - Александр Невзоров
Бывший российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров нашел причину испуга главы Кремля
Паника русского диктатора стала сенсацией №1.
Зрелище и впрямь удивительное. Подворотницкие понты смыло без следа. Плешь в испарине.
Мгновенно, без обкашливания в Совбезе, без благословения Гуни и Патрушева — Путин просит встречи с Трампом и готов к перемирию, которое есть плевок на могилы миллиона его орков и, и по сути, признание явной и трагической непобеды.
Следует понимать, что в реальности, диктатору по фигу и экономика и дожди из гробов и даже торговля нефтью.
Если денег будет не хватать — он легко продаст в сексуальное рабство Афганистану, Пакистану, Африке все женское поголовье, к примеру, Краснодара или Тюмени.
Бабонек и девок оденут "Катюшами", загрузят в еще пахнущий телами их мужей Ан 124 и под "прощание Славянки" направят покупателям.
В России никто и не пикнет.
Тут следует воспользоваться "бритвой Оккама" и получить самый простой ответ на "загадку дня".
Единственное, что могло так напугать диктатора, так это угроза ему лично, которую любезно и завуалировано передал Уиткофф тет-а-тет.
Путин знаком с возможностями спецслужб США и смекнул, что его быстро достанут из любого бункера.
Остатки же рассудка подсказывают упырю, что осиновый колышек — самый простой и экономичный способ остановить войну.
Источник: Telegram-канал Александра Невзорова
