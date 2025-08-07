Забыть о НАТО и Крыме: что Трамп ранее предлагал Путину, чтобы получить статус миротворца

Когда-то Трамп был готов даже вернуть Россию в "Большую семерку"

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин время от времени проводят телефонные разговоры, основным предметом которых является урегулирование войны в Украине. С самого начала второго президентского срока Трампа США презентовали России предложения, которые должны были склонить их на сторону мирного соглашения.

"Телеграф" решил собрать все предложения, которые уже были озвучены и сопоставить их меж собой.

Начало срока Трампа: что предлагали Штаты тогда

План Трампа выглядит как перечень кремлевских требований, сформулированный в Вашингтоне – так его охарактеризовал The New York Times в публикации от 19 февраля 2025 года.

По этому сценарию Россия сохраняла бы все захваченные территории, Украина не получала гарантии безопасности и оставалась вне НАТО, а с Москвы снимались ключевые санкции. В публикации также отмечалось, что Трамп даже предложил вернуть Россию в G7 — клуб, из которого она была исключена после аннексии Крыма в 2014 году.

В обмен, как иронизирует издание, Путину предлагали прекратить убивать украинцев, тогда как сам он сможет праздновать победу. Никаких других уступок от России Трамп не требовал, и никак не объяснял, почему Путину следует верить — ввиду того, что Кремль уже нарушил Будапештский меморандум в 1994 году и дважды сорвал соглашения о прекращении огня в Минске.

Апрель 2025: обновленный список требований

В апреле 2025 года США представили партнерам окончательный мирный план Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины. Тогда заявлялось, что если Киев не согласится с предложенными условиями, Вашингтон выйдет из процесса переговоров.

По данным источников, документ был официально представлен на встрече союзников в Лондоне как "окончательное предложение президента Соединенных Штатов".

По условиям плана Вашингтон требовал, чтобы Украина признала Крым частью России де-юре, а также согласилась с фактическим контролем РФ над большинством оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Среди других ключевых пунктов – запрет на вступление Украины в НАТО, отмена антироссийских санкций и сотрудничество между США и РФ в сфере энергетики и промышленности.

В ответ Киеву предлагают:

ограниченные "гарантии безопасности" от группы стран без участия США;

частичный вывод российских войск из Харьковской области;

допуск к навигации по реке Днепр на юге;

компенсации и помощь на восстановление;

формальное признание ЗАЭС украинским, но с контролем США и распределением энергии между Украиной и Россией.

После встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован последними действиями России, которая продолжает атаковать украинские города, несмотря на заявления Кремля о готовности к прекращению огня.

"Я крайне разочарован в России. Я хочу, чтобы Путин прекратил огонь, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", – заявил Трамп.

В то же время, он прокомментировал и позицию Владимира Зеленского после короткого разговора с ним в Ватикане. По словам американского президента, Зеленский во время встречи просил оружие и поддержку, а также согласился обсудить вопросы Крыма.

"Я вижу, что он стал более спокойным. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить соглашение", – сказал Трамп.

На вопрос о доверии к Путину Трамп ответил, что "даст знать примерно через две недели". Он также подчеркнул, что отношения с Зеленским "никогда не были плохими", а спор в Белом доме в конце февраля назвал "небольшим препятствием".

Август 2025: новые требования

Польское издание "Onet" раскрыло детали переговоров между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Владимиром Путиным в Москве. США фактически предложили России:

прекращение огня без официального мира;

отложенный на 49 или 99 лет вопрос статуса оккупированных территорий;

снятие основных санкций, возврат к энергетическому сотрудничеству (газ, нефть);

отсутствие обещаний по поводу не расширения НАТО;

никаких гарантий прекращения военной помощи в Украине.

Польский журналист Витольд Юраш отмечает, что в случае провала соглашения Трамп пообещал ввести "вторичные санкции" – таможенные ограничения для стран, покупающих российские энергоносители. Именно эта угроза, по данным Onet, вызывает панику в Москве, хотя Кремль надеется, что Трамп блефует.

Между тем, европейские лидеры не скрывают готовности к уступкам. Премьер Польши Дональд Туск 30 июля заявил о "высокой вероятности" прекращения войны, а президент Чехии Петр Павел в интервью BBC признал, что оккупация части Украины Россией является "ценой, которую можно принять ради сохранения государства".