Є 5 способів завершення війни в Україні: лише один із них стане катастрофою для Путіна — ЗМІ

Аналітики сумніваються, що перемир’я протримається досить довго

Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, а потім і тристороння зустріч за участю українського лідера Володимира Зеленського цього разу можуть відбутися.

У зв’язку з цим CNN публікує п’ять можливих сценаріїв закінчення російсько-української війни та констатує, що лише один із них означає фактичну поразку Росії як військової держави та загрози європейській безпеці.

1. Путін погоджується на беззастережне припинення вогню

Автори матеріалу вважають реалізацію такого варіанта вкрай малоймовірним, оскільки такі вимоги вже звучали, але були відкинуті російським лідером. А 30-денне припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури не дотримувалося.

Видання стверджує, що оскільки Кремль зараз перетворює поступові успіхи на передовий на стратегічні переваги, він і не бачить сенсу зупиняти бойові дії зараз і не зробить цього до жовтня.

2. Розмови без кінця та просування ЗС РФ

Учасники переговорів можуть домовитися про проведення подальших переговорів пізніше, заморозивши лінію фронту на жовтень. Аналітики припускають, що на той час Путін зможе захопити Покровськ, Костянтинівку та Куп’янськ. Після зимового перегрупування кремлівський диктатор може продовжити війну чи закріпити свої успіхи дипломатичним шляхом.

Крім того, у статті йдеться про те, що Путін може порушити питання про вибори в Україні, щоб поставити під сумнів легітимність Зеленського і навіть змістити його на користь більш проросійського кандидата.

3. Україна якимось чином переживає наступні два роки

За такого сценарію військова допомога США та Європи Україні допоможе їй мінімізувати поступки на лінії фронту протягом найближчих місяців і підштовхне Путіна до переговорів. Російський наступ не зупиниться, але може сповільнитись, тоді як Кремль відчує на собі наслідки санкцій та проблеми в економіці.

Десятки тисяч європейських військовослужбовців НАТО могли б розташуватися навколо Києва та інших великих міст, надаючи логістичну та розвідувальну підтримку Україні. Вони стануть стримуючим фактором, який змусить Москву зупинитись і це найкраще, на що може сподіватися Україна.

4. Катастрофа для України та НАТО

Європа може зробити все можливе, щоб підтримати Київ, проте є ймовірність, що їй не вдасться переламати ситуацію без американської підтримки. Путін може побачити розгром українських військ між Донбасом та центральними містами – Дніпром, Запоріжжям та столицею. Українська оборона може виявитися слабкою, а кадрова криза в Києві обернеться політичною катастрофою, коли Зеленський вимагатиме ширшої мобілізації.

Тоді безпека української столиці знову опиниться під загрозою, а росіяни продовжать рух уперед. Якщо НАТО не зможе дати єдиної відповіді, такий сценарій перетвориться на кошмар для Європи та кінець суверенної України.

5. Катастрофа для Путіна: повторення радянського досвіду в Афганістані

Однак Росія може й надалі робити помилки, щотижня втрачаючи тисячі солдатів заради невеликих вигод, а вторинні санкції можуть обрушити економіку. В результаті невдоволення московської еліти посилиться через завзяття Кремля у продовженні війни.

Водночас Трамп стане "кульгавою качкою", а США після проміжних виборів повернеться до традиційних норм зовнішньої політики — протистояння Москві та Пекіну, що її підтримує.

За такого сценарію Кремль може зіткнутися з моментом, коли його опір банальним незручностям реальності та економічним труднощам власного народу стане згубним, як це сталося з СРСР.

Проблема цього варіанта в тому, що він залишається єдиною надією західних стратегів, які не можуть ані допустити повноцінного вступу НАТО у війну заради перемоги України, ані допустити здатність Києва дати відсіч Москві військовим шляхом.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа передала Москві пропозицію про перемир’я з Україною, яку в Кремлі назвали "цілком прийнятною". Спецпосланець США Стів Віткофф під час зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним озвучив умови угоди, які передбачають не мир, а тимчасове припинення вогню.