Новий штам COVID-19 накрив Україну. Які симптоми та що робити, якщо захворів

Помітивши ці симптоми, людині слід негайно звернутись до лікаря

Виявлений в Україні новий штам коронавірусу Stratus має досить характерні симптоми. На Полтавщині вже зафіксовано перший випадок захворювання.

Як зазначила сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко в ефірі Ранок.LIVE, помітивши ці симптоми, людині слід негайно звернутись до лікаря. Однак специфічного лікування немає, лише симптоматичне.

За словами лікарки, новий штам коронавірусу Stratus вирізняється дуже сильною втомою та втратою голосу. Серед інших клінічних ознак, окрім захриплого або повністю втраченого голосу, кашель та ларингофарингіт.

Наразі навіть за відсутності локдаунів, людям слід пильніше ставитись до здоров'я. Використовувати антисептики, уникати контактів з хворими та носити маски.

"Лікування як такого не існує і потрібно лікуватися симптоматично. Чим раніше ви звернетеся до лікаря зі своїми симптомами — тим раніше ви отримаєте медичну допомогу, яка зможе знизити вашу симптоматику і врятувати вам життя", — додала Олещенко.

Симтоми коронавірусу

Перші випадки Stratus в Україні

На Полтавщині зареєстрували одного хворого на COVID-19 генетичної лінії XFG під назвою Stratus. Як зазначив "Суспільному" епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза, наразі захворювання швидко поширюється у світі.

Відомо, що на Полтавщині випадок захворювання виявили наприкінці липня під час визначення генетичної послідовності. Частка цього штаму зросла з 7,4% до 22,7% у світі за один місяць. Всесвітня організація охорони здоров'я взяла його під свій особливий контроль.

