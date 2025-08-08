Новые виды пауков поселяются в Украине. Арахнолог рассказала, какие с этим есть проблемы

Годы описания новых видов не всегда такие же, как годы отлова паука

В Украине за последний год появились новые пауки. Два вида из Сумской области, а также территории временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказала " Телеграфу " арахнолог, доктор философии и сотрудник Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. По ее словам, нужно сначала различать, когда появились новые пауки для науки и впервые найденные для отдельной территории.

Она добавила, что для территории областей Украины сейчас находят достаточное количество видов пауков из-за нехватки исследований в целом.

Если говорить о новых для науки видах, то, например, в 2025 году было описано два вида на территории Крыма, сказала Иосипчук.

Речь идет за Troglohyphantes exspectatus и Bisetifer tactus.

Troglohyphantes exspectatus. Фото: zookeys.pensoft.net

Bisetifer tactus

А в 2024 году также были описаны два новых для науки вида, но уже из Сумской области: Peponocranium fallax и Cnephalocotes similis.

"Открытие новых видов не такое частое событие, но оно есть. Годы описания новых видов не всегда такие же, как годы отлова паука — для открытия нового вида нужно время", — отметила Иосипчук.

Арахнолог также добавила, что говорить о том, каких пауков мы уже не увидим, рано. По ее мнению, это другой этап исследования фауны пауков Украины.

До этого нужно вообще узнать, какова их численность, чтобы говорить о снижении численности. Как и говорить о вымирании видов. Для того чтобы выяснить, что вид вымирает, необходимо проводить исследования и мониторинг этого вида по установленным критериям как уменьшение ареала или численности со временем. А для этого нужно знать, какая численность была до этого, объяснила исследовательница.

По ее словам, если достаточно большая кормовая база, большинство пауков выживет.

Проблема с редкими видами

Единственная проблема касается редких видов. По словам Иосипчук, в Красной книге Украины пауки не охраняются.

Мы говорим о редких видах, которые найдены, например, только в нескольких точках или ограничены несколькими областями. Но это не значит, что их точно нет в, например, в других менее исследованных областях. Просто нужно больше данных,

Она привела пример с тарантулом, когда-то не считавшимся широко распространенным по Украине из-за того, что не было достаточно исследований.

Цифровизация помогает исследованиям

Иосипчук говорит, что сейчас через цифровизацию обмен информацией лучше, и все чаще появляются фото пауков на платформах iNaturalist или GBIF. Однако, по словам эксперта, определить пауков к виду по фотографии общего внешнего вида можно только отдельных представителей.

"Это не просто очень сложно – пауков лучше так не определять", – подчеркнула Иосипчук.

Как происходит определение вида

Определение вида происходит под бинокуляром (разновидность микроскопа) из-за отличий в строении их органов размножения. Сейчас эти определения также подкрепляются молекулярными изысканиями.

По фотографии, если вы увидите пауков семьи пауков-волков (Lycosidae), большинство из которых коричневого цвета, они будут выглядеть на первый взгляд почти одинаково, – пояснила арахнолог

