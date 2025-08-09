Забытое сокровище Львовщины. Как выглядит дворец, вдохновленный известным казино в Монако (фото и видео)
Он возведен в стиле французского необарокко
Дворец Лянцкоронских (его еще называют дворцом Урбанских или Тартаковский дворец) в селе Тартаков во Львовской области является памятником архитектуры конца XIX в. Он впечатляет даже несмотря на то, что не реставрирован.
Тартаковский дворец построен на месте, где раньше был замок Потоцких. С юго-западной стороны до сих пор сохранились его оборонительные стены.
На руинах замка в конце XIX века на средства польского шляхтича Збигнева Лянцкоронского построили двухэтажный кирпичный дворец в стиле французского необарокко. Архитектор вдохновлялся известным "Casino de Paris" в Монако.
Особой изюминкой является то, что дворец расположен в большом парке XVIII века. Он является памятником садово-паркового искусства местного значения и занимает пять гектаров.
Новейшая история дворца Лянцкоронских
После Второй мировой войны там была местная школа, но позже ее перенесли. К сожалению, в 1996 году во дворце произошел пожар, из-за которого здание до сих пор находится в аварийном состоянии.
В 2010 году дворец передали в концессию инвестору с Волыни, который планировал создать в нем туристический развлекательный центр. Однако он не выполнил обязательства, а дворец остался запущенным.
С 2019 года дворец занимается община Сокальщины и Благотворительный фонд "Громада.UA". Там проводился ежегодный фестиваль "Тартаков Фест".
