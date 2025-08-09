Забытое сокровище Львовщины. Как выглядит дворец, вдохновленный известным казино в Монако (фото и видео)

Он возведен в стиле французского необарокко

Дворец Лянцкоронских (его еще называют дворцом Урбанских или Тартаковский дворец) в селе Тартаков во Львовской области является памятником архитектуры конца XIX в. Он впечатляет даже несмотря на то, что не реставрирован.

Тартаковский дворец построен на месте, где раньше был замок Потоцких. С юго-западной стороны до сих пор сохранились его оборонительные стены.

На руинах замка в конце XIX века на средства польского шляхтича Збигнева Лянцкоронского построили двухэтажный кирпичный дворец в стиле французского необарокко. Архитектор вдохновлялся известным "Casino de Paris" в Монако.

Дворец до 1939 года

Раньше он был таким

"Casino de Paris" в Монако

Особой изюминкой является то, что дворец расположен в большом парке XVIII века. Он является памятником садово-паркового искусства местного значения и занимает пять гектаров.

Новейшая история дворца Лянцкоронских

После Второй мировой войны там была местная школа, но позже ее перенесли. К сожалению, в 1996 году во дворце произошел пожар, из-за которого здание до сих пор находится в аварийном состоянии.

Современный вид дворца

В 2010 году дворец передали в концессию инвестору с Волыни, который планировал создать в нем туристический развлекательный центр. Однако он не выполнил обязательства, а дворец остался запущенным.

Дворец пострадал от пожара

С 2019 года дворец занимается община Сокальщины и Благотворительный фонд "Громада.UA". Там проводился ежегодный фестиваль "Тартаков Фест".

