The Telegraph: США не имеют права идти на уступки России без согласия Киева

Трамп может попасть в ловушку компромиссов ради быстрого мира

США во время встречи президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным не имеют права идти на какие-либо уступки по территории и суверенитету Украины. Вашингтон должен согласовать любые свои действия с Киевом.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. Газета напоминает, что Трамп пытался оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки, но это оказалось катастрофической ошибкой и дорого стоило репутации США.

Сейчас Белый дом понял, что препятствия для заключения мира находятся в Кремле. Президент США, кажется, тоже пришел к такому выводу — хотя и с сильным опозданием. Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив новыми санкциями и внедрив тарифы против Индии, одного из крупнейших покупателей российской нефти. Это значит, что Вашингтон готов давить на Россию ради уступок.

В то же время, нужно не просто сохранять это давление. Трамп может попасть в ловушку компромиссов ради скорейшего мира. Путин может повлиять на Трампа, делая вид, что истощение играет ему на пользу, украинские силы якобы в невыгодном положении. Или вообще решит использовать воображаемое преимущество на поле боя как рычаг влияния на президента США.

Вашингтон не должен пересекать границу и пытаться навязать Украине соглашение, которое выгодно Путину, но неприемлемо для Украины. Цена войны слишком ужасающая и США не имеют никакого права обесценивать усилия, предпринятые Украиной в борьбе с российскими оккупантами.

Отметим, по данным СМИ, Путин во время встречи со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом 6 августа заявил, что согласится на полное прекращение огня. Но у него есть условия. Путин "урезал осетра" по сравнению с тем, чего он требовал в Стамбуле, заявив, что "всего лишь" хочет выведения украинских войск из Донецкой области.

Эксперты считают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Больше читайте в публикации: "Трамп имеет нездоровое увлечение Путиным", — на Западе озвучили прогнозы и риски по поводу исторической встречи".