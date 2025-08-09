"Это мертвые решения". Зеленский ответил на посягательства Путина (видео)

Президент дал четкий ответ

Владимир Зеленский ответил на желание главы России Владимира Путина, чтобы Украина вывела войска с территории Донецкой области. Президент Украины подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю России.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении с утра в субботу, 9 августа. Глава государства сделал его после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

Конечно, мы не дадим России наград за сделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое. Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут Владимир Зеленский

Зеленский добавил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Однако любые решения без Киева — решения против мира. Они ни к чему не приведут.

Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы президент Украины

Что известно о требованиях, которые Путин может выдвинуть в обмен на прекращение огня

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Путин во время встречи со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом 6 августа заявил, что согласится на полное прекращение огня. Но у него есть условия. Путин снизил амбиции по сравнению с тем, чего он требовал в Стамбуле, заявив, что теперь хочет "только" вывода украинских войск из Донецкой области. Путин представил Белому дому предложение о прекращении огня, которое предусматривает значительные территориальные уступки от Киева и признание прав России на оккупированные территории в обмен на прекращение огня.

Как сообщал "Телеграф", по данным западных СМИ, перед встречей Трампа и Путина чиновники из США, Украины и Европы соберутся на собственную встречу в Великобритании. Там они планируют согласовать позиции по любым договоренностям с Путиным.